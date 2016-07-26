地產
樓市數據｜七月僅兩項目近1100伙私宅竣工 按月跌6%
1 小時前
樓市數據｜七月僅兩項目近1100伙私宅竣工 按月跌6%
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，根據屋宇署今日最新發表的資料月報顯示，2021年七月份全港只有2個項目，共1,097個私人住宅單位落成(以屋宇署發出佔用許可證的樓宇數量為準)，雖較六月份1,170伙跌6%，但連續四個月企穩千伙之上。另外，今年首7個月合共32個項目、涉及10,058伙私宅落成，較去年同期的11,454伙按年減少12%，但仍是2006年以來近十六年同期的第三多。
據資料顯示，七月份本港僅得2個私宅項目正式落成，包括深水埗「愛海頌」(第3座及第5座)，共涉594個單位；而涉及503伙的日出康城「OCEAN MARINI」亦於期內竣工。
按地區劃分，今年首7個月新界區共有13個項目落成，涉及單位總數5,222伙，佔同期整體私宅落成量約51.9%；而九龍區暫時有11個項目落成，涉及單位總數4,084伙，佔整體私宅落成量約40.6%；至於港島區有8個項目竣工，共涉及752個單位，佔同期落成量僅7.5%。
料今年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平
陳海潮指，今年首七個月私樓落成量佔差估署全年預測的18,230伙約55%，進度大致符合預期，而估計年內仍有一些大型項目可望趕及取得入伙紙，當中包括青衣「明翹匯」(776伙)、屯門「Oma By The Sea」(517伙)、日出康城「Grand Montara」(504伙)、旺角「利奧坊．曦岸」(488伙)，以及長沙灣「AVA 228」(160伙)等，再加上其他中小型項目，初步估計2021年全年落成量可達1.6萬至1.8萬伙水平。
樓市新聞：
業主心急套現 低銀行估價逾兩成出貨
林鄭PLAN｜五區千萬以下三房 最多減價52萬！
市區一房有追捧 業主帳賺卻有限？
新盤向隅客回流 呢區交投旺兼錄破頂成交！
當年50萬買美孚新邨兩房 現轉手大賺幾多？
半新盤三房同樣持貨6年 將軍澳跑贏呢區！
減價盤極速消化！「鳳凰樓」海景三房中高價沽
上車客入市要快！代理通知心儀單位樓下有減價翌日即買
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市數據｜七月僅兩項目近1100伙私宅竣工-按月跌6-285140