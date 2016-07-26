樓市數據｜上月成交逼萬宗 重返社會運動前水平

樓市氣氛持續熱鬧，據土地註冊處數據所得，上月全港共錄9,947宗樓宇買賣登記，主要反映6月中旬至7月上旬情況，較6月的9,376宗微升6%，連升兩月兼創近26個月新高，進一步逼近2019年中社會運動爆發前的一萬宗高位，反映整體交投已收復失地；而月內整體物業登記總值亦升3%，錄得962.5億元，連升5個月並創近36個月最多，亦為史上第5高的月份。
從住宅物業環節分析，上月一手私宅買賣登記量續穩步上升，主因期內有兩大焦點新盤銷售並叮噹馬頭錄得多宗登記，加上其他新盤餘貨持續應市，帶動月內一手私宅買賣登記按月再升6%，錄得2,036宗登記，為今年以來首破2千宗大關；登記總值則逆市微減5%，錄得284.61億元。至於7月一手私宅登記量最多的3個新盤依次為維港1號(463宗)、柏傲莊3期(425宗)及恆大‧珺瓏灣2期(70宗)。
二手住宅市場方面，受惠「白居二」蜂擁入市，造就二手交投突破六千宗大關，按月升9%，為表現最好的物業類別。不過，撇除當中的1,397宗資助房屋後，二手私宅市場略見回氣，數據顯示，二手私宅買賣逆市跌3%，險守五千宗關口，錄得5,048宗登記，連續5個月錄逾五千宗；而月內登記總值亦相應減少5%，錄467.68億元。
8月買賣登記量 料高位回調13%
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，新冠肺炎疫情、經濟及整體樓市表現已連續多月向好，在樓價逼近歷史高峰前，買家入市步伐略見放緩，部分採取觀望態度，導致整體大市出現「價升量跌」的情況。綜觀7月下旬及本月上旬，大型一手新盤尚待推出，料能落入8月的登記有限，故在一手買賣登記量料按月出現近半跌幅拖累下，在二手私宅微跌、工商舖及其他微升綜合推算下，估計8月整體樓宇買賣登記量將從高位回調近13%，回落至8,680宗左右。不過他指，正所謂「退一步才能跳得更遠」，相信後市在本月逾千伙的新盤再次熱推下，整體樓宇登記量小休後將再次回升。