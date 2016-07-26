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樓市數據｜中原大灣區指數按月升0.73% 連續五個月創新高
5 小時前
樓市數據｜中原大灣區指數按月升0.73% 連續五個月創新高
中原地產表示，5月份中原大灣區指數報126.94，按月升0.73%，連續五個月創歷史新高。12個指數當中，僅錄得兩城市指數下跌，分別是澳門及東莞，跌幅為1.42%及3.91%。10個錄得上升的指數，幅度由0.02%至3.39%不等。6個指數刷新歷史新高紀錄，包括大灣區指數、廣州、深圳、佛山、珠海及江門，深圳指數連續21個月創新高。
中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑指，大灣區多個城市繼續推行樓市調控措施，供需兩邊同步減少，令大灣區中多個城市的樓價指數升幅明顯放緩。6月份廣東省多區發現零星新冠肺炎個案，各城實施封城措施，加上樓市調控措施進一步加強，料6月份大灣區指數將錄得明顯跌幅。
至於香港，根據中原城市領先指數CCL，今年首5個月香港二手樓價已錄得5% 升幅，5月以至6月一手成交暢旺，帶動二手有價有市，相信於6月份香港二手樓價可突破歷史高位。
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