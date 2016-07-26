樓市數據｜中原：樓價升幅跑贏租金升幅

中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，今年8月份CRI_Mass回報率報2.45%，與去年8月份的2.61%高位相比，跌0.16個百分點，因為樓價率先上升而租金隨後才升。不單止樓價率先上升，升幅更跑贏租金，推低租金回報率。所以回報率持續下降，並非市況轉差，相反乃市況轉好。
8月港九新界CRI_Mass回報率均報跌
他指，今年8月份九龍、港島、新界東和新界西的CRI_Mass回報率都錄得跌幅。九龍區和港島區CRI_Mass回報率分別報2.43%和2.38%，較去年8月份的2.57%和2.53%，分別回落0.14和0.16個百分點。新界東和新界西CRI_Mass回報率報2.5%和2.53%，較去年8月份的2.66%和2.71%，分別跌0.16和0.19個百分點。
九龍區方面，2021年8月份新都城和翔龍灣的租金回報率分別報2.53%和2.20%，較去年8月份分別跌0.12和0.16個百分點。麗港城和美孚新邨的租金回報率分別報2.45%和2.8%，較去年8月份均回落0.15個百分點。
港島區方面，2021年8月份康怡花園和海怡半島的租金回報率分別報2.42%和2.44%，較去年8月份分別跌0.11和0.14個百分點。囍匯和泓都的租金回報率亦錄得回落，2021年8月份分別報2.34%和2.47%，較去年8月份降0.2和0.23個百分點。
新界東方面，2021年8月份大型屋苑如沙田第一城、名城、大埔中心和新港城的租金回報率分別報2.62%、2.32%、2.64%和2.45%，較去年8月份分別跌0.13、0.15、0.16和0.18個百分點。
新界西方面，2021年8月份Yoho Town和嘉湖山莊的租金回報率分別報2.32%和2.46%，較去年8月份挫0.12和0.16個百分點。綠楊新邨和瓏門的租金回報率分別報2.46%和2.1%，較去年8月份均跌0.2個百分點。