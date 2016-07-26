樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，股市表現走下坡，加上樓價在高位反覆不前，窒礙市場信心，令第三季二手私宅轉手獲利比率及每宗平均賺幅雙雙下跌；不過預期本季整體氣氛扭轉下，有望谷底回升。
綜合土地註冊處資料所得，2021年第三季本港共錄10,057宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達96.8%，較第二季的97.4%跌0.6個百分點，連跌兩季，並創2010年第三季後的44季(即引入樓市辣招十一年以來)新低，反映股市季內急挫帶來的影響。
至於平均獲利幅度方面，今年第三季每宗私宅轉手個案平均賺幅為71.6%，較第二季的73.9%回落2.3個百分點，連續四季處於七成邊緣窄幅徘徊，並創下2016年第四季以來的20季(即5年)新低，反映股市不濟及樓價高位遇壓，賺幅減少。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例仍達42.1%，惟按季下跌1.8個百分點，涉及宗數達4,377宗。此外，虧損個案錄得282宗，佔比2.7%，相關比例按季增加0.6個百分點，反映股市下瀉影響部分急需套現的業主無奈蝕讓。
601萬至800萬元組別表現最佳
按物業轉售價格劃分，市場上最受追捧的樓價介乎601萬至800萬元組別之二手私宅轉售獲利比率高見98.2%，為表現最佳的組別，惟按季亦跌0.6個百分點，而其平均賺幅亦按季跌2.4個百分點，至80.3%。至於交投量次多、介乎801萬至1,000萬元以內物業按季亦跌0.6個百分點，至97.8%；而其平均賺幅按季也跌2個百分點，至75.8%。再者是樓價介乎401萬至600萬元的物業，獲利比率達96.8%，而平均賺幅則為73.3%。
日出康城獲利登記最多 維景灣畔平均賺幅最大
若以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次是日出康城、嘉湖山莊及新都城，分別錄得167宗、147宗及112宗登記，獲利成功比率分別達94.4%、99.3%及100%。
至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，高近1.5倍；而平均賺幅較低者則為日出康城的43.7%。
料今季獲利比率重上97%或以上水平
陳海潮指，今年以來新冠肺炎疫情持續受控，年底通關仍然有望，加上經濟及失業率續有改善，倘股市能配合回升，加上《施政報告》只針對長期供應而無礙短期樓市走勢，因此預期第四季私宅轉手獲利比率有機會反彈，重上97%或以上水平，而平均每宗賺幅亦料自低位回升，按季料增1.4個百分點，至73%。
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