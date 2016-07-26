Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低
18 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手利嘉閣地產第三季私宅轉手獲利辣招新低陳海潮股市土地註冊處施政報告
樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利 創樓市辣招以來新低
news-images
第三季維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，高近1.5倍。(陳奕釗攝)

利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，股市表現走下坡，加上樓價在高位反覆不前，窒礙市場信心，令第三季二手私宅轉手獲利比率及每宗平均賺幅雙雙下跌；不過預期本季整體氣氛扭轉下，有望谷底回升。

綜合土地註冊處資料所得，2021年第三季本港共錄10,057宗私宅轉手獲利買賣登記，佔同期已知上手買入價的二手私宅買賣比例達96.8%，較第二季的97.4%跌0.6個百分點，連跌兩季，並創2010年第三季後的44季(即引入樓市辣招十一年以來)新低，反映股市季內急挫帶來的影響。

至於平均獲利幅度方面，今年第三季每宗私宅轉手個案平均賺幅為71.6%，較第二季的73.9%回落2.3個百分點，連續四季處於七成邊緣窄幅徘徊，並創下2016年第四季以來的20季(即5年)新低，反映股市不濟及樓價高位遇壓，賺幅減少。當中，沽樓獲利1倍或以上的轉手個案佔整體二手私宅買賣比例仍達42.1%，惟按季下跌1.8個百分點，涉及宗數達4,377宗。此外，虧損個案錄得282宗，佔比2.7%，相關比例按季增加0.6個百分點，反映股市下瀉影響部分急需套現的業主無奈蝕讓。

601萬至800萬元組別表現最佳

按物業轉售價格劃分，市場上最受追捧的樓價介乎601萬至800萬元組別之二手私宅轉售獲利比率高見98.2%，為表現最佳的組別，惟按季亦跌0.6個百分點，而其平均賺幅亦按季跌2.4個百分點，至80.3%。至於交投量次多、介乎801萬至1,000萬元以內物業按季亦跌0.6個百分點，至97.8%；而其平均賺幅按季也跌2個百分點，至75.8%。再者是樓價介乎401萬至600萬元的物業，獲利比率達96.8%，而平均賺幅則為73.3%。

日出康城獲利登記最多 維景灣畔平均賺幅最大

若以屋苑計算，第三季二手私宅獲利登記宗數最多的屋苑首3位依次是日出康城、嘉湖山莊及新都城，分別錄得167宗、147宗及112宗登記，獲利成功比率分別達94.4%、99.3%及100%。

至於十大獲利登記宗數最多屋苑之中，則以維景灣畔的每宗轉手個案平均賺幅最大，高近1.5倍；而平均賺幅較低者則為日出康城的43.7%。

料今季獲利比率重上97%或以上水平

陳海潮指，今年以來新冠肺炎疫情持續受控，年底通關仍然有望，加上經濟及失業率續有改善，倘股市能配合回升，加上《施政報告》只針對長期供應而無礙短期樓市走勢，因此預期第四季私宅轉手獲利比率有機會反彈，重上97%或以上水平，而平均每宗賺幅亦料自低位回升，按季料增1.4個百分點，至73%。

樓市新聞：

港人身處內地靠視像租樓 8500元有交易！

1個原因！業主願減價9%助上車客買樓結婚

千萬內三房成交！面積最大956方呎

4球搵新界北兩房！業主求套現減價出貨

盡快上車！買家將貨就價3XX萬買細單位

貨比多區及新盤！買家回流二手入市低水屋苑

施政報告後信心提升！上車客入市態度轉積極

結婚置業！鰂魚涌靚裝兩房破頂價成交

news-images
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市數據｜利嘉閣：第三季私宅轉手獲利-創樓市辣招以來新低-288674
#Hashtags
樓市樓價二手利嘉閣地產第三季私宅轉手獲利辣招新低陳海潮股市土地註冊處施政報告
Am730

租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘

樓市走勢｜北角三房低市價轉手 新界盤減價有承接

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
租務成交｜租金回報可觀！兩區屋苑逾3厘
Am730
Am730
樓市走勢｜北角三房低市價轉手 新界盤減價有承接
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多