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樓市數據｜掃到去離島！馬灣成交額3個月兩破頂
33 分前
樓市數據｜掃到去離島！馬灣成交額3個月兩破頂
樓市回暖下，多區成交均見大增，連離島區亦不例外！中原地產研究部高級聯席董事黃良昇指出，上月馬灣有登記二手私人住宅買賣合約48宗，涉資3.22億元及2.64萬方呎面積，金額已為近3個月來兩度創新高，宗數及面積則創104個月新高。該區近5個月數字連續高企，平均每月40宗成交，涉2.77億元及2.28萬方呎。
另外，上月愉景灣登記二手私人住宅買賣合約亦有46宗，涉4.36億元及3.68萬方呎面積，近7個月每月面積數字均高企於3萬方呎或以上，每月平均3.58萬方呎，為近10年罕見，當中大面積單位持續受到追捧。
至於離島3區，即坪洲/喜靈洲、長洲及大嶼山，上月有5宗成交，合共涉0.71億元或0.2萬方呎。
整體計，3區連同愉景灣及馬灣，上月合共登記二手私人住宅買賣合約99宗，共涉7.74億元及6.52萬方呎面積，數字連續7個月高企，平均每月83宗，涉6.83億元或5.86萬方呎，市況持續暢旺。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市數據｜掃到去離島！馬灣成交額3個月兩破頂-276442