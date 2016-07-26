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樓市數據｜新界東二線屋苑租金走高 河畔花園3個月升近一成
58 分前
樓市數據｜新界東二線屋苑租金走高 河畔花園3個月升近一成
中原地產研究部高級聯席董事黃良昇表示，中原城市租金指數CRI連升3個月，期間租金升幅主要由各區二線屋苑帶動。自2021年2月租金止跌回升至今，累計3個月計，新界東二線屋苑升勢最為明顯，河畔花園累升9.5%、花都廣場累漲7.2%、御龍山累增5.7%，以及新峰花園累升4.2%，升幅跑贏新界東CRI_Mass的3.8%，帶動整體租金走勢向上。早前租金調整6個月，新界東租金的調整幅度相對較大，隨著新冠肺炎疫情明顯緩和，經濟開始復甦，新界東二線屋苑開始發力追回落後，帶動今次租金止跌回升。
九龍方面，二線屋苑租金表現同樣突出，港灣豪庭累漲5.3%、海逸豪園累升4%、維景灣畔累增3.4%，以及得寶花園累升3.2%，同樣跑贏九龍CRI_Mass升幅2.3%。
港島方面，城市花園近3個月累漲6.4%、南豐新邨累增3.9%、尚翹峰累升3.8%，以及泓都累增3.2%，二線屋苑租金升勢顯著，同樣高於港島CRI_Mass累升2.3%。
新界西方面，近3個月計，采葉庭累升5.7%、瓏門累增4.7%、麗都花園累漲3.6%、映灣園累升3.6%，而新界西CRI_Mass累升1%。
中原城市租金指數CRI最新報113.26點，創6個月新高，重返去年12月113.21點水平，確認租金擺脫連續3個月徘徊於111點谷底水平。5月份租金升勢擴大，按月升幅為近10個月最大，兼且連升3個月共1.96%，結束早前連跌6個月的局面，有跡象顯示租金順利進入復甦階段。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市數據｜新界東二線屋苑租金走高-河畔花園3個月升近一成-272753