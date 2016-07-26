樓市數據｜50指標屋苑樓價連升八個月後斷纜 新界區逆市造好

利嘉閣地產總裁廖偉強表示，觀望市況在10月上旬未散，故料本月將承接9月弱勢繼續受壓，但在基本因素無大改變下，料後市經兩月整固後有力回升。綜合利嘉閣地產研究部數據所得，今年9月全港50個指標屋苑的加權平均實用呎價輕微回軟，報15,707元，較8月的15,718元跌0.1%，為連升八個月後首度掉頭下跌。總結第三季樓價僅升0.56%，較次季的3.58%升幅明顯收窄；而首三季樓價則累升7.1%。
細看全港三區樓價，今年9月份錄得兩跌一升。當中，港島區8個指標屋苑的加權平均實用呎價跌1.6%，報19,385元，為跌幅最大的地區。九龍區21個指標屋苑的平均實用呎價亦跌0.3%，報16,837元。至於新界區21個指標屋苑平均實用呎價則逆市造好，報13,413元，按月升0.6%，跑贏大市。
27個屋苑上月樓價報跌
列入觀察名單的50個指標屋苑當中，上月樓價報跌的屋苑有27個，佔整體比率54%；報升則有23個。當中，上月樓價錄得實質跌幅較顯著的屋苑包括鰂魚涌南豐新邨、藍田匯景花園、大角咀港灣豪庭及紅磡黃埔花園，分別錄9.7%、4.3%、4.2%及3.6%的實質跌幅。至於錄得樓價升幅較顯著的指標屋苑包括青衣盈翠半島、九龍灣德福花園、同區淘大花園及奧運站柏景灣，實質按月升幅分別為7.9%、7%、5.8%及5.4%。
50屋苑交投6連挫 上月低見529宗
踏入第三季以來，內地屢就不同板塊作出調控，亦拖累港股在第三季拾級下跌，加上樓價於高位爭持卻未能大舉突破，致令二手私宅交投進一步回落，九月份50指標屋苑交投持續減少，進一步失守600宗，按月再跌17%，至只有529宗，除連跌六個月外，更創19個月新低。9月份全港三區交投量中，港島區按月挫31%，僅錄72宗買賣；九龍區買賣亦跌14%，全月有214宗，為跌幅相對較細的地區；新界區亦跌15%，錄得243宗成交。月內交投最旺指標屋苑續為嘉湖山莊，共錄得34宗成交，而黃埔花園及沙田第一城則同樣錄得25宗買賣。
料11月量價均可重返升軌
廖偉強指，《施政報告》發表前後，市民及買家都比較觀望及審慎，大家都靜候市場反應定行止，故料10月份尤其上半月，指標屋苑交投量價仍均會持續受壓，至下半月新盤開售反應良好，才再帶動整體大市氣氛。
他預計，10月份50指標屋苑交投量料再跌約兩成，跌至400餘宗；至於樓價亦恐按月再微跌0.5%，至1%以內，持續整固。不過，觀乎近日一手表現理想，加上二手亦有回升跡象，相信11月份指標屋苑量價均可重返升軌，後市並不悲觀。