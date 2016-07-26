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樓市數據｜8月夾屋買賣登記歷年第三高 分析料本月回落
8 小時前
樓市數據｜8月夾屋買賣登記歷年第三高 分析料本月回落
利嘉閣地產研究部主管陳海潮表示，本港低息環境持續，且置業需求強勁，一線屋苑盤源稀缺，多個藍籌屋苑頻錄新高成交；上車客轉投樓價較為低水的二、三線屋苑覓盤入市，夾屋交投亦連帶受惠。根據土地註冊處最新資料顯示，8月份夾屋買賣錄41宗登記，較7月份的35宗增加17%，為1999年有紀錄以來的第三高。期內夾屋買賣登記總值錄3.16億元，較七月份的2.68億元增加約18%，同屬有紀錄以來第三高。
欣圖軒造價創全港夾屋新高
在八月的登記個案當中，按最高成交總值計算，以何文田欣圖軒一個1,200萬元的登記金額最高，造價創全港夾屋新高外，更榮升全港資助房屋新樓王。上述單位為3座高層J室，單位實用面積約757方呎，折合實用呎價約15,852元。若按實用呎價計算，則以鴨脷洲悅海華庭1座中層G室的登記最高，單位實用面積427方呎，以775萬元易手，折合實用呎價高達約18,150元。
浩景臺上月登記宗數最多
按屋苑劃分，美孚/華景浩景臺於上月的登記宗數最多，錄得8宗成交。其次為將軍澳疊翠軒，錄得7宗成交；何文田欣圖軒及鑽石山悅庭軒錄得6宗成交；鴨脷洲悅海華庭及馬鞍山雅景臺錄得3宗成交；其餘葵涌芊紅居、將軍澳旭輝臺、沙田晴碧花園及青衣宏福花園則各自錄得2宗成交。
陳海潮稱，自八月中下旬起，多個大型新盤陸續推出應市，樓市焦點難免落在一手市場。不過，本地樓市以剛需主導，二手樓價指數創新高後，高價成交個案蔓延至二綫私人屋苑、夾屋及資助房屋市場，可見買家入市心態正面。總括多項因素，預計本月夾屋買賣登記量將下跌10%至20%，但料仍穩守30宗的相對較高水平。
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