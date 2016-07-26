樓市新聞｜一文看清新界大型屋苑兩房成交 天台戶8球有找！

樓市氣氛暢旺，當中造價1,000萬元以下的中小型單位交投熾熱。中原地產新界東豪宅九肚山組分區經理曾紀賢表示，火炭銀禧花園1座中層B室，實用面積約498方呎，兩房間隔，議價後以679萬元易手，實用平均呎價約13,635元。原業主於2015年以475萬元購入單位，持貨6年，是次沽出單位帳面賺204萬元或約43%離場。
牽晴間新高價易主
中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維指，粉嶺牽晴間本月至今暫錄約4宗成交，屋苑12座中層H室，實用面積約386方呎，兩房間隔，議價後以608萬元沽出，實用面積平均呎價約15,751元，屬同類型望公路景兩房單位新高價。原業主於2013年以307萬元購入單位，持貨8年，是次沽出單位獲利301萬元或近1倍離場。
海柏花園減5萬轉手
中原地產馬鞍山天宇海分行市務經理陳鴻霆稱，馬鞍山海柏花園1座高層F室，實用面積約424方呎，兩房間隔。原開價約785萬元，議價後減5萬元，至780萬元獲用家承接，實用平均呎價約18,396元。原業主於2010年以303萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面賺約477萬元或約1.6倍離場。
采葉庭本月暫錄5宗成交
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，元朗采葉庭16座頂層連天台單位，實用面積約509方呎，屬兩房間隔，外望向北深圳景，以794.8萬元沽出，折合實用面積呎價約15,615元。據悉，原業主於2001年8月以210.5萬元購入單位，持貨約20年，現轉手帳面獲利約584.3萬元，物業期內升值約2.8倍。
黃永全補充，采葉庭本月暫錄5宗二手成交個案，平均成交實用面積呎價約14,916元。屋苑現時約有30個單位放售，叫價由650萬元起。
Wetland Seasons Park租金回報約2.8厘
至於租賃方面，中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，天水圍新晉屋苑Wetland Seasons Park租賃成交活躍，本月累錄約25宗成交。屋苑17座高層B3室，實用面積約485方呎，兩房連儲物房間隔，向南，月租1.4萬元租出，折合實用呎租約28.9元。業主於2020年1月以約602.71萬元一手購入單位，現租出單位，租金回報約2.8厘。