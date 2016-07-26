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樓市新聞｜將軍澳三房業主減價出貨 最多80萬！
3 小時前
樓市新聞｜將軍澳三房業主減價出貨 最多80萬！
將軍澳三房單位交投不俗，當中維景灣畔連錄兩宗減價轉手個案。中原地產將軍澳都會駅第二分行B組分行經理朱家安指，維景灣畔12座中層D室，實用面積約682方呎，採三房套房間隔，擁露台，外望開揚山景。原叫價1,260萬元，議價後減15萬元，以1,245萬元沽出，折合實用呎價約18,255元。新買家為同區客，見單位景觀舒適開揚，輕微議價後即拍板入市自用。
據悉，原業主於2014年12月以858.8萬元購入單位，持貨近7年，現轉手帳面賺386.2萬元或約45%離場。朱家安表示，維景灣畔本月至今暫錄約32宗成交，平均實用呎價約17,140元。
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺分行(A組)經理黃金欽透露，屋苑3座高層A室，實用面積約693方呎，屬三房套間隔，外望山景。原叫價1,200萬元，經議價後減價80萬元或約6.7%，至1,120萬元交吉易手，折合實用面積呎價約16,162元。
據了解，原業主約於2010年1月以513萬元購入單位，持貨至今約11年，現轉手帳面獲利約607萬元，物業期內升值約1.2倍。黃金欽指，維景灣畔現時約有252個放盤提供，最低入場價由720萬元起。
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