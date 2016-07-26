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樓市新聞｜將軍澳兩房減價盤 買家睇樓一次即拍板
16 小時前
樓市新聞｜將軍澳兩房減價盤 買家睇樓一次即拍板
樓市氣氛正面，業主只要稍為提供議價空間即吸引買家承接，將軍澳區就連錄兩房減價二手成交。
新都城減價近4%易手
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，新都城2期8座中低層F室，實用面積約363方呎，兩房間隔，外望內園景。原開價720萬元，經議價後減價27萬元或近4%，至693萬元沽出，折合實用面積呎價約19,091元。買家只睇樓一次，經過一輪議價及考慮，即決定買入。
據了解，原業主於2014年9月以約445萬元購入單位，持貨至今約7年，現轉手帳面獲利約248萬或約56%。至於新都城現時約有60個放盤，叫價由680萬元起。
南豐廣場議價後710萬成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，南豐廣場6座中層F室，實用面積約375方呎，採兩房間隔，單位座向東南方，外望內園景，議價後以710萬元易手，折合實用呎價約18,933元。
原業主於2011年1月以252萬元購入單位，持貨逾10年，現轉手賬面獲利458萬元或約1.8倍離場。
藍塘傲高層去年10月放盤終售出
利嘉閣地產皇牌屋苑調景嶺站分行(C組)首席聯席董事羅志雄稱，藍塘傲8座高層D室，實用面積約581方呎，採兩房套間隔，外望側海景。單位於去年10月下旬開始放售，原叫價1,200萬元，其後減價25萬或約2%，終以1,175萬元沽出，折合實用面積呎價約20,224元。
據了解，原業主約於2017年3月以約1,040.7萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約134.3萬元，單位期內升值約13%。
羅志雄續稱，藍塘傲本月至今約4宗成交，平均實用面積呎價為20,435元。現時約有51個放盤提供，同類單位最低入場價由1,200萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜將軍澳兩房減價盤-買家睇樓一次即拍板-277299