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樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨
27 分前
樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨
樓市暢旺，加上「白居二」買家積極入市，居二市場交投增加，居屋變搖錢樹，升值能力更勁過私樓！屯門有業主趁市旺反價，仍成功獲上車客承接。中原地產屯門瓏門二期第一分行分行經理李燕群表示，單位為富健花園7座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔。居二市場叫價500萬元，業主見市況暢旺反價6萬元，成功以506萬元沽出，折合實用呎價約8,547元。
李燕群透露，買家為上車客，鍾情上址間隔企理實用，景致開揚，亦可享小部分海景，見難得有合意放盤，怕遲買更貴，所以決定加碼追入市。原業主於1998年11月以居二市場價約122.8萬元買入單位，持貨23年轉售，帳面獲利約383.2萬元或約3.1倍。
天頌苑三房套售480萬
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，天水圍天頌苑B座中層5室，實用面積約650方呎，屬康和式三房套間隔，向南，在居屋第二市場以480萬元沽出，折合實用呎價約7,385元。
伍耀祖指，買家為上車客。原業主於2000年1月以105.1萬元一手買入單位，自住21年轉售，帳面賺374.9萬元，單位期內升值約3.6倍。
富康花園三房呎價9671元
市區居屋亦有追捧，單位放盤一周即沽。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳富康花園9座高層B室，實用面積約592方呎，三房兩廁兩廳間隔，座向東南，享山景，附有簡約裝修。原開價588萬元，放盤一星期，獲區外白居二買家以572.5萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,671元。
據了解，原業主於1998年以約165萬元(未補地價)購入單位，持貨23年至今易手，帳面獲利407.5萬元，單位期內升值約2.5倍。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨-276658