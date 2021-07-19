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樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨
27 分前
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樓市樓價二手居屋升值屯門富健花園反價上車天水圍天頌苑將軍澳富康花園減價
樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨
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富健花園三房成功反價至506萬元沽出。(資料圖片)

樓市暢旺，加上「白居二」買家積極入市，居二市場交投增加，居屋變搖錢樹，升值能力更勁過私樓！屯門有業主趁市旺反價，仍成功獲上車客承接。中原地產屯門瓏門二期第一分行分行經理李燕群表示，單位為富健花園7座高層D室，實用面積約592方呎，三房間隔。居二市場叫價500萬元，業主見市況暢旺反價6萬元，成功以506萬元沽出，折合實用呎價約8,547元。

李燕群透露，買家為上車客，鍾情上址間隔企理實用，景致開揚，亦可享小部分海景，見難得有合意放盤，怕遲買更貴，所以決定加碼追入市。原業主於1998年11月以居二市場價約122.8萬元買入單位，持貨23年轉售，帳面獲利約383.2萬元或約3.1倍。

天頌苑三房套售480

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖指，天水圍天頌苑B座中層5室，實用面積約650方呎，屬康和式三房套間隔，向南，在居屋第二市場以480萬元沽出，折合實用呎價約7,385元。

伍耀祖指，買家為上車客。原業主於2000年1月以105.1萬元一手買入單位，自住21年轉售，帳面賺374.9萬元，單位期內升值約3.6倍。

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天頌苑三房套21年升值約3.6倍。(資料圖片)

富康花園三房呎價9671

市區居屋亦有追捧，單位放盤一周即沽。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，將軍澳富康花園9座高層B室，實用面積約592方呎，三房兩廁兩廳間隔，座向東南，享山景，附有簡約裝修。原開價588萬元，放盤一星期，獲區外白居二買家以572.5萬元(居二市場價)承接，實用面積呎價約9,671元。

據了解，原業主於1998年以約165萬元(未補地價)購入單位，持貨23年至今易手，帳面獲利407.5萬元，單位期內升值約2.5倍。

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富康花園三房放盤一星期減價易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜居屋升值勁！業主趁市旺反價出貨-276658
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