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樓市新聞｜市區高層兩房承接力強 有屋苑要減41萬轉手！
3 小時前
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樓市新聞｜市區高層兩房承接力強 有屋苑要減41萬轉手！
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德福花園本月至今暫錄得10宗成交，平均實用呎價約14,621元。(資料圖片)

市區高層兩房單位承接力強，中原地產中九龍德福分行區域營業經理賴仲軒表示，九龍灣德福花園S座高層6室，實用面積約497方呎，採兩房間隔，望內園景，以756萬元易手，折合實用呎價約15,211元。新買家為外區換樓客，鍾情屋苑位置方便，又擁地鐵上蓋大型商場，議價後即拍板入市作新居。

據悉，原業主於2011年7月以344萬元購入單位，持貨剛好10年，現沽貨帳面獲利412萬元或約1.2倍離場。德福花園本月至今暫錄得10宗成交，平均實用呎價約14,621元。

同區分支家庭客承接宇晴軒

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁指，長沙灣宇晴軒1座高層E室，實用面積約485方呎，採兩房間隔，外望可享開揚山景。原開價950萬，減價2萬元後，獲同區分支家庭客以948萬元承接，折合實用面積呎價約19,546元。

據悉，原業主於2010年1月以約320萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面賺約628萬元或2倍離場。宇晴軒本月至今累錄7宗二手成交個案，現時有約100個單位放售，叫價由850萬元起。

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宇晴軒現時有約100個單位放售，叫價由850萬元起。(資料圖片)

藍灣半島業主劈41萬出貨

相反，小西灣藍灣半島極高層兩房業主要較大幅減價出貨。利嘉閣地產皇牌屋苑藍灣半島一行助理分區經理武秉強稱，屋苑6座極高層F室，實用面積約489方呎，採兩房連儲物室間隔，外望山景。原叫價928萬，減價41萬或約4.4%，至887萬元成交，折合實用面積呎價約18,139元。

買家為同區客，見單位價錢合理，故買入單位。據悉，原業主於2006年12月以約276.5萬元購入單位，持貨約15年，現轉手帳面獲利約610.5萬元或2.2倍。藍灣半島現時有約80個單位放售，最低入場價由兩房單位的798萬元起。

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藍灣半島極高層兩房減至887萬元易手。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜市區高層兩房承接力強-有屋苑要減41萬轉手！-276893
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