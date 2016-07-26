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樓市新聞｜平價上車盤！年輕夫婦699萬購荃灣兩房
44 分前
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樓市樓價二手上車盤荃灣綠楊新邨減價大埔中心
樓市新聞｜平價上車盤！年輕夫婦699萬購荃灣兩房
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荃灣綠楊新邨本月暫錄得3宗買賣成交，相比上月全月14宗成交顯著減慢。(資料圖片)

中原地產荃灣綠楊分行市務經理麥耀倫表示，荃灣綠楊新邨本月暫錄得3宗買賣成交，相比上月全月14宗成交顯著減慢，主要因為連月成交暢旺，消化不少放盤及購買力，加上新盤群出，導致二手成交轉趨平靜。

綠楊新邨K座中層7室兩房，實用面積約445方呎。原叫價710萬元，經議價後減價11萬元，以699萬元成交，折合實用呎價約15,708元。買家為一對年輕夫婦，首次置業，鍾情綠楊新邨屬大型鐵路上蓋屋苑，自設商場，配套完善，見上址內櫳企理，景觀開揚，且屬屋苑最平放盤，一睇即中，考慮不久便拍板入市自用。

原業主於1990年以90萬元購入單位，持貨31年才轉售，帳面獲利609萬元，單位期內升值約6.8倍。

大埔中心兩房獲上車客承接

中原地產大埔嵐山分行經理楊頌堯表示，大埔中心23座中層C室，實用面積約315方呎，兩房間隔，議價後以510萬元易手，實用面積呎價約16,190元。

新買家為上車客，見樓價持續上揚，怕遲買會貴，即入市單位自用。據了解，原業主於2017年以428.8萬元購入單位，持貨4年，是次沽出單位獲利81.2萬元或約19%離場。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜平價上車盤！年輕夫婦699萬購荃灣兩房-275935
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