樓市走勢｜新界6球兩房搶手！業主網上放盤10分鐘即賣出

二手交投雖然處於整固階段，但剛需持續強勁，新界區600萬元水平兩房交投活躍，有業主於網站放盤僅10分鐘即成功吸客承接。
朗庭園中層639.8萬成交
利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-又新街分行首席聯席董事陳庭豐透露，元朗朗庭園3座中層A室，實用面積約428方呎，兩房間隔，以639.8萬元沽出，折合實用面積呎價約14,949元。
陳庭豐指，原業主於利嘉閣「真盤源」網站放盤僅約10分鐘，便成功吸引區內客買家約睇樓，最終業主只開門一次便促成交易，而買家亦成功首置上車。據悉，原業主於2010年12月以約220萬元購入單位，持貨近11年，現轉手帳面獲利約419.8萬元，物業期內升值約1.9倍。
溱柏低層8年轉手賺近3球
至於同區的溱柏亦錄交投，利嘉閣地產皇牌屋苑元朗-千色匯分行高級經理朱子華表示，7座低層F室兩房，實用面積約511方呎，外望內園池景。原開價695萬元，經議價後減價15萬元或約2.2%，以680萬元成交，折合實用面積呎價約13,307元。
據悉，原業主於2013年9月以約385.9萬元購入單位，持貨約8年，現轉手帳面賺約294.1萬元，物業期內升值約76%。朱子華補充，屋苑本月累計12宗二手成交個案，平均實用面積呎價約12,691元。屋苑現時約有90個放盤，叫價由450萬元起。
御景峰高層呎售1.47萬
中原地產上水新都廣場分行經理陳誠業稱，上水御景峰本月暫錄1宗成交，新近錄得高層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，以635萬元獲用家承接，實用面積平均呎價約14,733元。
原業主於2010年以約316萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位帳面獲利319萬元或約1倍離場。
偉華中心河景減11萬轉手
利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民表示，沙田偉華中心4座低層E室，實用面積約358方呎，兩房間隔，外望河景。單位放盤約1個月，原叫價650萬元，經議價後減價11萬元或約1.7%，以639萬元沽出，折合實用面積呎價約17,849元。
據悉，原業主於2018年2月以約520萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約119萬元，物業期內升值近23%。郭建民指，偉華中心現時有約47個單位放售，入場價由548萬元起。
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