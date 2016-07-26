樓市新聞｜新盤周末熱賣！大角咀兩房1172萬沽創新高

樓市氣氛熾熱，一手市場周末期間交投不俗，更錄得新高價成交。
利奧坊．曦岸周末累售6伙
恒基地產(012)大角咀利奧坊．曦岸周末累售6伙，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，當中包括2座26樓B室，實用面積413方呎，兩房間隔，成交價約1,172.06萬元，呎價28,379元，創項目呎價及售價新高。他稱，因應市場反應熾熱，正考慮短期加推。利奧坊．曦岸至今累售356伙，佔可發售單位413伙逾86%，套現逾22億元。
長沙灣The Campton一房雙破頂售出
萬科香港指，長沙灣The Campton昨日錄得一宗一房單位新高價成交，為29樓K單位，實用面積369方呎，成交價819.7萬元，呎價22,214元，創項目同類單位成交總價及呎價新高。另外，同系西營盤15 Western Street亦售出15樓A室，一房間隔，實用面積307方呎，成交價947.1萬元，呎價30,850元。
會德豐售出3伙 套現逾2386萬
會德豐地產表示，昨日合共售出3伙，共套現2,386.18萬元。藍田KOKO HILLS第3座2樓C單位，一房間隔，實用面積366方呎，以787.2萬元售出，呎價21,508元。其餘2伙均屬長沙灣合作項目維港滙III(Grand Victoria III)，包括第1B座17樓E單位，開放式間隔，實用面積277方呎，成交價736.75萬元，呎價26,597元；第1B座9樓B單位，一房間隔，實用面積315方呎，以862.23萬元沽出，呎價27,372元。
屯門帝御系列周末共錄9伙成交
由香港小輪(050)和帝國集團發展、恒地負責銷售的屯門帝御，昨單日錄得2伙帝御．星濤及4伙帝御．嵐天成交，涉資約3,554.75萬元，單位成交價介乎545.66萬至671.73萬元，呎價由15,371元至19,282元；而周末兩日則合計錄9伙成交。