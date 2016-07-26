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樓市新聞｜新西交投旺！嘉湖山莊兩房放匙盤一周速沽
43 分前
樓市新聞｜新西交投旺！嘉湖山莊兩房放匙盤一周速沽
中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屯馬綫通車，加上區內即將有新盤開售，加速買家入市步伐，天水圍嘉湖山莊本月交投反彈，累錄36宗成交，已超上月全月的32宗，平均實用呎價約11,730元。
嘉湖山莊美湖居6座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景，交吉放匙一星期，速獲買家以560萬元承接，折合實用呎價約12,698元，較本月平均實用呎價高約8%。原業主於2015年7月以380萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利180萬元或約47%。
尚悅本月累錄18宗成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，買家積極入市追低水，中小型物業成交暢旺。元朗熱門上車屋苑尚悅本月市況續旺，累錄約18宗成交，優質單位極速被消化，現時市場上放盤以一般質素為主，近期成交價大致平穩，平均實用呎價約14,700元。
尚悅1座中層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔。原叫價600萬元，議價後以596.8萬元易手，折合實用呎價約14,521元。買家為上車客，鍾情單位內櫳企理實用，屋苑樓齡較新，見樓價合預算，迅速拍板承接。原業主於2013年3月以395.1萬元購入單位，現沽出單位，帳面賺201.7萬元或約51%。
溱柏下半月交投明顯加快
另外，王勤學指，溱柏9座低層D室，實用面積約643方呎，兩房套間隔，向內園。原叫價748萬元，議價後減10萬元，以738萬元成交，折合實用呎價約11,477元。買家屬首次置業，鍾情單位間隔四正實用，樓齡亦新，見近期樓價拾級而上，即加速入市上車。原業主於2018年2月以642萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利96萬元或約15%。
至於溱柏本月累錄13宗成交，下半月成交明顯加快，已錄8宗成交，預計全月成交有望超越上月全月17宗的紀錄。
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