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樓市新聞｜新西交投旺！嘉湖山莊兩房放匙盤一周速沽
43 分前
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樓市樓價二手新界西天水圍嘉湖山莊放匙盤元朗上車屋苑尚悅溱柏減價
樓市新聞｜新西交投旺！嘉湖山莊兩房放匙盤一周速沽
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嘉湖山莊本月交投反彈，累錄36宗成交，已超上月全月的32宗。(資料圖片)

中原地產天水圍副區域營業董事伍耀祖表示，屯馬綫通車，加上區內即將有新盤開售，加速買家入市步伐，天水圍嘉湖山莊本月交投反彈，累錄36宗成交，已超上月全月的32宗，平均實用呎價約11,730元。

嘉湖山莊美湖居6座中層E室，實用面積約441方呎，兩房間隔，享內園景，交吉放匙一星期，速獲買家以560萬元承接，折合實用呎價約12,698元，較本月平均實用呎價高約8%。原業主於2015年7月以380萬元買入單位，持貨6年轉售，帳面獲利180萬元或約47%。

尚悅本月累錄18宗成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，買家積極入市追低水，中小型物業成交暢旺。元朗熱門上車屋苑尚悅本月市況續旺，累錄約18宗成交，優質單位極速被消化，現時市場上放盤以一般質素為主，近期成交價大致平穩，平均實用呎價約14,700元。

尚悅1座中層J室，實用面積約411方呎，兩房間隔。原叫價600萬元，議價後以596.8萬元易手，折合實用呎價約14,521元。買家為上車客，鍾情單位內櫳企理實用，屋苑樓齡較新，見樓價合預算，迅速拍板承接。原業主於2013年3月以395.1萬元購入單位，現沽出單位，帳面賺201.7萬元或約51%。

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尚悅近期成交價大致平穩，平均實用呎價約14,700元。(資料圖片)

溱柏下半月交投明顯加快

另外，王勤學指，溱柏9座低層D室，實用面積約643方呎，兩房套間隔，向內園。原叫價748萬元，議價後減10萬元，以738萬元成交，折合實用呎價約11,477元。買家屬首次置業，鍾情單位間隔四正實用，樓齡亦新，見近期樓價拾級而上，即加速入市上車。原業主於2018年2月以642萬元購入單位，現沽出單位帳面獲利96萬元或約15%。

至於溱柏本月累錄13宗成交，下半月成交明顯加快，已錄8宗成交，預計全月成交有望超越上月全月17宗的紀錄。

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溱柏本月累錄13宗成交，預計全月成交有望超越上月全月17宗的紀錄。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜新西交投旺！嘉湖山莊兩房放匙盤一周速沽-276704
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