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樓市新聞｜業主態度硬淨！元朗兩房現零議價及新高成交
6 小時前
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樓市樓價二手元朗兩房業主朗庭園Grand YOHO零議價新高破頂尚悅上車減價
樓市新聞｜業主態度硬淨！元朗兩房現零議價及新高成交
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朗庭園兩房議價後以646.8萬元沽出，屬屋苑同類單位新高價。(資料圖片)

樓市持續向好，入市氣氛活躍，不少業主收窄議價空間，甚至企硬叫價，仍無阻買家入市，元朗區屋苑兩房放盤搶手。

朗庭園新高價易主

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，朗庭園1座中層C室，實用面積約432方呎，兩房間隔。原叫價650萬元，議價後以646.8萬元沽出，屬屋苑同類單位新高價，折合實用呎價約14,972元。

原業主於2011年10月以128萬元買入單位，持貨近10年轉售，帳面獲利518.8萬元或約4倍離場。

區內分支家庭零議價購Grand YOHO

王勤學指，Grand YOHO本月錄約10宗成交，平均實用呎價約18,015元。屋苑1座低G室，實用面積約507方呎，兩房間隔，零議價以920萬元易手，折合實用呎價約18,146元。

買家為區內分支家庭，鍾情屋苑位置方便，眼見市況熾熱，上址內櫳實用企理，價錢亦合理，故零議價仍決定承接。原業主於2016年9月以756.3萬元一手買入單位，現轉手帳面獲利163.7萬元，單位5年升值約22%。

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Grand YOHO本月錄約10宗成交，平均實用呎價約18,015元。(資料圖片)

尚悅3日連錄6宗成交

另外，王勤學稱尚悅過去3日連錄6宗成交，本月成交約22宗，平均實用呎價約14,800元。尚悅2座高層E室，實用面積約356方呎，兩房間隔，減價10萬元，以560萬元售出，折合實用呎價約15,730元。

買家首次置業，鍾情單位高層開揚，內櫳企理實用，見業主肯減價，即承接自用。原業主於2013年7月以364.7萬元買入單位，持貨8年轉售，帳面賺195.3萬元或約54%。

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尚悅本月成交約22宗，平均實用呎價約14,800元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜業主態度硬淨！元朗兩房現零議價及新高成交-277296
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