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樓市新聞｜業主減價！元朗Park YOHO本月成交超上月
8 小時前
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樓市新聞｜業主減價！元朗Park YOHO本月成交超上月
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元朗Park YOHO本月平均實用呎價約14,500元。(資料圖片)

大市持續向好，買家積極入市。中原地產元朗峻巒分行經理蔡堅武表示，元朗Park YOHO樓齡新，環境寫意，加上樓價相宜，放盤選擇亦充裕，大市帶動下，本月成交暢旺，累錄16宗成交，已超上月10宗的紀錄，平均實用呎價約14,500元。

Park YOHO Genova 12座高層B室，實用面積約645方呎，三房間隔。原叫價900萬元，經議價後共減14萬元，以886萬元成交，折合實用呎價約13,736元。買家為外區換樓客，鍾情參觀上址被其開揚景致吸引，見銀行估足價，即拍板入市。原業主於2017年7月以774.88萬元一手購入單位，持貨4年，帳面獲利111.12萬元或約14%。

開放式單位有追捧

另外，中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，PARK YOHO Genova 16A座高層E室，實用面積約251方呎，開放式間隔。原叫價460萬元，減價12萬元或約2.6%，以448萬元沽出，折合實用呎價約17,849元。原業主於2017年8月以約365.5萬元一手買入單位，持貨4年轉售，帳面賺82.5萬元或約23%。另外，同座低層同室，實用面積同為251方呎及開放式間隔，以445萬元易手，折合實用呎價約17,729元。

資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜業主減價！元朗park-yoho本月成交超上月-278010
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