地產
樓市新聞｜港島新盤承接強！深水灣徑8號分層呎售8.2萬
20 小時前
樓市新聞｜港島新盤承接強！深水灣徑8號分層呎售8.2萬
南豐集團旗下南區豪宅「深水灣徑8號」最新錄得一宗成交，單位為2座8C，實用面積4,214方呎，售價約3.45億元，呎價82,000元，不連車位，創南區分層成交呎價之次高，僅次於項目較早前四月份2座15C成交呎價所創下之新高。項目暫售出17伙，共套現約45.37億元。
深水灣徑8號採用低密度式佈局，提供52伙分層大宅，戶戶大宅設計，住戶可享開揚的南區景致。
藝里坊．1號錄呎價新高成交
恒基地產(012)西營盤藝里坊．1號今日錄得一宗呎價新高成交，恒基物業代理營業(二)部總經理韓家輝表示，單位為31樓K室，實用面積286方呎，一房間隔，成交價約1,052.84萬元，呎價36,813元，屬項目開售以來呎價新高。據悉，買家來自港島區，鍾情單位優美海景。
藝里坊．1號至今累售189伙，佔可發售單位205伙逾92%，套現超過16.5億元。至於「藝里坊」系列至今共售出409伙，佔可發售單位445伙近92%，合共套現超過33億元。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜港島新盤承接強！深水灣徑8號分層呎售8-2萬-277430