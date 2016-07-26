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樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬
10 分前
樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬
二手破頂潮持續，利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌柏蕙苑寧柏閣(4座)中層C室，實用面積約670方呎，屬三房間隔，外望東南園景。原開價1,380萬元，經議價後減價30萬元，以1,350萬元沽出，折合實用面積呎價約20,149元，成交價創同類型單位新高。
吳玉蘭指，上述買家因喜歡單位東南方位及層數，故購入單位自用。據悉，原業主於1990年3月以約102.2萬元購入單位，持貨逾31年，現轉手帳面大賺約1,247.8萬元，物業期內升值約12倍。柏蕙苑本月暫錄2宗二手成交，現時有約20個放盤，最低入場價由1,080萬元起。
青衣宏福花園三房逾千萬沽 膺「新界夾屋王」
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣夾屋宏福花園錄得本月首宗二手成交，單位為3座高層D室，實用面積約712方呎，屬三房套間隔，以1,093萬元沽出，折合實用面積呎價約15,351元，成交價創屋苑新高。資料顯示，原紀錄為第2座中層E室，於2019年10月以1,028萬元易手，是次成交價高65萬元，亦成為新界區夾屋新高價。
據了解，原業主於2005年12月以約290.8萬元購入單位，持貨至今約16年，現轉手帳面獲利約802.2萬元，物業期內升值約2.8倍。屋苑目前約有7個放盤，入場價由798萬元起。
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬-276334