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樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬
10 分前
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樓市樓價二手破頂新高鰂魚涌柏蕙苑減價青衣夾屋宏福花園新界夾屋王
樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬
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柏蕙苑本月暫錄2宗二手成交。(資料圖片)

二手破頂潮持續，利嘉閣地產皇牌屋苑逸樺園一行高級經理吳玉蘭表示，鰂魚涌柏蕙苑寧柏閣(4座)中層C室，實用面積約670方呎，屬三房間隔，外望東南園景。原開價1,380萬元，經議價後減價30萬元，以1,350萬元沽出，折合實用面積呎價約20,149元，成交價創同類型單位新高。

吳玉蘭指，上述買家因喜歡單位東南方位及層數，故購入單位自用。據悉，原業主於1990年3月以約102.2萬元購入單位，持貨逾31年，現轉手帳面大賺約1,247.8萬元，物業期內升值約12倍。柏蕙苑本月暫錄2宗二手成交，現時有約20個放盤，最低入場價由1,080萬元起。

青衣宏福花園三房逾千萬沽 膺「新界夾屋王」

利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣夾屋宏福花園錄得本月首宗二手成交，單位為3座高層D室，實用面積約712方呎，屬三房套間隔，以1,093萬元沽出，折合實用面積呎價約15,351元，成交價創屋苑新高。資料顯示，原紀錄為第2座中層E室，於2019年10月以1,028萬元易手，是次成交價高65萬元，亦成為新界區夾屋新高價。

據了解，原業主於2005年12月以約290.8萬元購入單位，持貨至今約16年，現轉手帳面獲利約802.2萬元，物業期內升值約2.8倍。屋苑目前約有7個放盤，入場價由798萬元起。

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宏福花園目前約有7個放盤，入場價由798萬元起。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市新聞｜破頂成交！鰂魚涌三房賣1350萬-276334
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