樓市暢旺｜會德豐兩盤部署推售！盼打破260億銷售金額紀錄

會德豐地產公布，集團今年至今樓盤銷售金額已突破203億元，創公司同期新高。常務董事黃光耀表示，下半年仍會陸續推出更多新盤，包括藍田KOKO HILLS第2期、啟德沐泰街10號等，銷售金額將會進一步上升，期望年底前可打破集團260億元最高銷售金額紀錄。
他透露，KOKO HILLS第2期將提供82伙，集中為兩房或以上大單位，部分單位享有開揚海景；而沐泰街10號正待批預售樓花同意書，提供約492伙，項目同屬KAI TAK HARBOUR系列，屬集團於啟德城中心的最後一個住宅項目，擁有更臨海優勢。
豪宅市場受追捧
總經理(業務拓展)楊偉銘稱，今年初推出的啟德MONACO及GRANDE MONACO，合共累售逾600伙，套現超過83億元。長沙灣GRAND VICTORIA於發售後短短3個月多內累售逾400伙，套現逾57億元；另剛推出第2期，涉及525伙，當中108伙已於本月1日上午10時開始招標發售。其他項目包括KOKO HILLS、OASIS KAI TAK、ISLAND RESIDENT及MARINI系列等亦有進帳， OASIS KAI TAK低座單位更已全數沽清，可見買家對於一些特色單位及大單位需求增加。
此外，集團旗下不同項目在今年已成功錄得共182宗2,000萬元以上大額單位成交，涉資近84.7億元。豪宅方面，77/79 PEAK ROAD於4星期內售出5幢洋房，總成交金額近30億元，全盤只餘1幢可售；而Mount Nicholson 亦於年初售出分層單位，並有多個車位成交，可見豪宅市場相當受追捧。
社區創意實驗空間WLAB佔地1.3萬方呎
總經理(市務)陳惠慈指，會德豐的Club Wheelock與德國柏林國際機構The DO School合作，於鰂魚涌東建工廠大廈設立WLAB，為一個社區創意實驗空間，面積約13,000方呎。WLAB為工廈活化，把原址為保濟丸的廠房延續至一個充滿活力而舒適的創意活動空間，而WLAB成員包括會德豐旗下多個創意社群、The DO計劃、個別初創企業，以及會德豐的合作伙伴。