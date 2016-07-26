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樓市走勢｜「5球」買私樓兩房上車！仲附連企理裝修
2 小時前
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樓市走勢｜「5球」買私樓兩房上車！仲附連企理裝修
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屯門市中心三大上車屋苑屯門市廣場、時代廣場及錦華花園，本月至今暫錄得6宗成交。(資料圖片)

剛性需求龐大，「5球」水平的兩房放盤承接力強勁。

上車客議價10萬入手屯門市廣場

中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門市廣場2座中層D室，實用面積約389方呎，兩房間隔。原開價530萬元，議價後減價10萬元，以520萬元沽出，折合實用呎價約13,368元。買家為外區上車客，鍾情屯門市廣場屬市中心大型屋苑，起居方便，上址間隔合用，裝修企理，見市場上放盤選擇不多，迅速決定承接。原業主於2014年3月以263萬元買入單位，現轉手帳面獲利257萬元，單位7年升值約98%。

葉津榮透露，近日青衣及天水圍兩個新盤相繼開價，搶去市場注意力，屯門區二手市場睇樓量略減，預料成交步伐將陸續減慢。屯門市中心三大上車屋苑屯門市廣場、時代廣場及錦華花園，本月至今暫錄得6宗成交。

長情業主獲利2.2倍沽御豪山莊

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，最近一星期新界接連有新盤開價，搶去市場焦點，元朗區二手市場氣氛稍降，但未有影響業主放盤取態，叫價維持硬淨。元朗區近日錄得兩宗二手買賣成交，包括御豪山莊3座高層A室，實用面積約489方呎，兩房間隔。放盤價580萬元，減價5萬元，獲上車客以575萬元承接，折合實用呎價約11,759元。原業主於1998年10月以182萬元買入單位，持貨近23年轉手，帳面賺393萬元或約2.2倍。

用家480萬承接灣仔開放式

另外，若預算較低，不足500萬元亦可進駐港島區。中原地產灣仔嘉薈軒分行分行經理潘重允指，灣仔永星苑高座極低層C室，實用面積約251方呎，開放式間隔，望開揚樓景，以480萬元易手，折合平均實用呎價約19,124元。買家屬於用家，見灣仔星街地段罕有細價樓，即馬上承接。原業主於1989年以42萬元買入單位，持貨32年，帳面賺438萬元或約10.4倍。

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御豪山莊兩房原業主於1998年10月以182萬元買入。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜「5球」買私樓兩房上車！仲附連企理裝修-279979
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