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樓市走勢｜一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬
12 小時前
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樓市樓價二手一房首置客上車樂園西貢逸瓏海滙大角咀港灣豪庭減價北角形品
樓市走勢｜一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬
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逸瓏海滙為首置客「上車樂園」，目前約有40個單位放盤，最低入場價由650萬元起。(互聯網)

剛性需求強勁，細價單位放盤受追捧，市場上連錄多宗一房單位交投，最平成交價為635萬元。

「上車樂園」入場價650萬元起

利嘉閣地產皇牌屋苑西貢分行高級聯席董事歐柏倫透露，西貢逸瓏海滙2座中層J室，實用面積約459方呎，為一房連儲物室間隔，外望可享山景，以635萬元沽出，折合實用面積呎價約13,834元。

據悉，原業主在2016年7月以約556.6萬元買入單位，持貨約5年，現沽出轉手帳面賺約78.4萬元或14%。歐柏倫補充，上述屋苑為首置客「上車樂園」，該買家亦是首置客。屋苑目前約有40個單位放盤，最低入場價由650萬元起。

大角咀高層750萬易手

市區上車屋苑之一的大角咀港灣豪庭亦錄交投，中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧表示，單位為3座高層E室，實用面積約344方呎，兩房改一房間隔，單位座向西南方，可享園海雙景。今年8月開價780萬元，期間多次調整叫價，直至上月中調整至750萬元即接獲多客查詢，日前以750萬元成交，折合實用呎價約21,802元。

據了解，原業主於2017年8月以618萬元買入單位，持貨4年多，現轉手帳面獲利132萬元或約21%離場。

區外首置客入市北角中層

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，北角形品中層A室，實用面積約376方呎，一房間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外首置客以770萬元承接，實用面積呎價約20,479元，屬市價水平。

據了解，原業主於2011年10月以490萬元購入單位自住，持貨10年至今易手，帳面賺280萬元，單位期內升值約57%。

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形品一房實用面積呎價約20,479元，屬市價水平。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬-288931
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