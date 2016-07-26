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樓市走勢｜一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬
12 小時前
樓市走勢｜一房交投活躍！首置客「上車樂園」賣635萬
剛性需求強勁，細價單位放盤受追捧，市場上連錄多宗一房單位交投，最平成交價為635萬元。
「上車樂園」入場價650萬元起
利嘉閣地產皇牌屋苑西貢分行高級聯席董事歐柏倫透露，西貢逸瓏海滙2座中層J室，實用面積約459方呎，為一房連儲物室間隔，外望可享山景，以635萬元沽出，折合實用面積呎價約13,834元。
據悉，原業主在2016年7月以約556.6萬元買入單位，持貨約5年，現沽出轉手帳面賺約78.4萬元或14%。歐柏倫補充，上述屋苑為首置客「上車樂園」，該買家亦是首置客。屋苑目前約有40個單位放盤，最低入場價由650萬元起。
大角咀高層750萬易手
市區上車屋苑之一的大角咀港灣豪庭亦錄交投，中原地產奧運站利奧坊曉岸分行經理曾文慧表示，單位為3座高層E室，實用面積約344方呎，兩房改一房間隔，單位座向西南方，可享園海雙景。今年8月開價780萬元，期間多次調整叫價，直至上月中調整至750萬元即接獲多客查詢，日前以750萬元成交，折合實用呎價約21,802元。
據了解，原業主於2017年8月以618萬元買入單位，持貨4年多，現轉手帳面獲利132萬元或約21%離場。
區外首置客入市北角中層
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，北角形品中層A室，實用面積約376方呎，一房間隔，座向北面，外望景觀開揚，獲區外首置客以770萬元承接，實用面積呎價約20,479元，屬市價水平。
據了解，原業主於2011年10月以490萬元購入單位自住，持貨10年至今易手，帳面賺280萬元，單位期內升值約57%。
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