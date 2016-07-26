樓市走勢｜一房單位受追捧 邊區賣到1275萬？

市場購買力充裕，當中細單位受到買家追捧，粉嶺、將軍澳、南昌及灣仔各錄得一房單位成交，成交價最高達1,275萬元。
囍逸呎售1.6萬
利嘉閣地產皇牌屋苑帝庭軒分行助理分區董事黃嘉偉表示，粉嶺囍逸2座中低層C室，實用面積約300方呎，採一房間隔，外望開揚遠山景，以480萬元易手，折合實用面積呎價約16,000元。
據悉，原業主於2016年6月以約369萬元購入單位，持貨約5年，現轉手帳面獲利約111萬元，物業期內升值約30%。黃嘉偉補充，屋苑現時約有14個放盤，叫價由490萬元起。
日出康城LP6連錄成交
中原地產將軍澳都會駅分行高級分區營業董事柯勇指，將軍澳日出康城LP6本月二手交投活躍，至今暫錄20宗成交，平均實用呎價約20,337元。最新錄得5座中層E室，實用面積約317方呎，屬一房間隔，擁露台，座向正東方，享開揚翠綠景，以685萬元成交，折合實用呎價約21,609元。據了解，原業主於2018年以510萬元買入單位，持貨滿3年，現沽貨帳面賺175萬元或約34%離場。
另外，利嘉閣地產皇牌屋苑將軍澳廣場分行B組助理分區經理溫錦華稱，5座中低層K室，實用面積約307方呎，採一房間隔，外望海景及內園景，以652萬元沽出，折合實用面積呎價約21,238元。據悉，業主於2018年9月以約528.4萬元購入單位，持貨剛滿3年，現轉手帳面獲利約123.6萬元或約23%離場。
外區用家承接匯璽
中原地產泓景臺第一分行副區域營業經理許永生表示，港鐵南昌站上蓋屋苑匯璽近月交投氣氛穩步上揚，過去兩個月均錄得雙位數交投量，本月至今暫錄8宗成交，平均實用呎價約24,809元。
匯璽2B座低層J室，實用面積約381方呎，屬大一房間隔，望內園景，獲外區用家以895萬元承接，折合實用呎價約23,491元。據了解，原業主於2017年4月以751萬元買入單位，持貨4年多，現轉手帳面賺144萬元或約19%離場。
囍匯1275萬連租約沽
中原地產灣仔星域軒分行市務經理馮子進透露，灣仔囍匯2座高層F室，實用面積約438方呎，一房間隔，向西，景觀開揚，以1,275萬元連租約易手，折合平均實用呎價約29,110元。
馮子進指，單位現時以25,000元租出，租金回報約2.4厘。原業主於2015年以980萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利295萬元，單位期內升值約30%。
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