Am730
Am730
Am730
Am730
Finance
地產
樓市走勢｜一房業主鬆綁即沽 朗城滙首宗二手
1 小時前
#Hashtags
樓市樓價二手朗城滙一房升值朗屏站元朗SSD半新盤荃灣柏傲灣天后維峯馬鞍山雲海
樓市走勢｜一房業主鬆綁即沽 朗城滙首宗二手
news-images
朗城滙一房議價後以705.2萬元易手。(資料圖片)

市場上半新盤一房交投活躍，部分業主趁剛滿額外印花稅(SSD)轉售限制期即沽貨套現，當中鄰近港鐵朗屏站的朗城滙錄得首宗二手成交。

朗城滙中層減價易主

中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，單位為1座中層C室，實用面積約331方呎，一房間隔。原叫價720萬元，議價後減價14.8萬元，以705.2萬元易手，折合實用呎價約21,305元。

原業主於2018年10月以551萬元一手買入單位，持貨3年，剛滿SSD轉售限制期即沽出，帳賺154.2萬元或約28%離場。

荃灣低層呎售1.9

中原地產荃灣高級區域營業經理黎子華指，荃灣柏傲灣本月錄得3宗成交，其中2B座低層F室，實用面積約392方呎，一房間隔，享市景，議價後以750萬元成交，折合實用呎價約19,133元。

買家為上車客，鍾情屋苑位置方便，加上樓齡新，見上址價錢合理，隨即購入自用。原業主於2017年2月以581萬元一手購入單位，持貨約4年沽出單位，帳面獲利169萬元或約29%離場。

黎子華續指，受到大市氣氛影響，加上新盤主導，本月二手交投十分低迷，荃灣區本月累錄約41宗二手買賣成交，相比上月約120宗成交，跌幅超過60%。

news-images
柏傲灣本月錄得3宗成交。(資料圖片)

首置客760萬入市天后

世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，天后維峯高層C室，實用面積約283方呎，一房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外首置客以760萬元承接，實用面積呎價約26,855元，屬市價水平。

據了解，原業主於2015年5月以704萬元購入單位作投資，持貨6年至今易手，帳面獲利56萬元，單位期內升值約8%。

馬鞍山中層3年轉手 明賺實蝕離場

世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信透露，馬鞍山雲海1座中層B室，實用面積約383方呎，一房兩廳間隔。單位放盤2個月，當時叫價770萬元，終減價5萬元，以765萬元易手，實用面積呎價約19,974元。

據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價755萬元，持貨逾3年至今轉售，帳面僅賺10萬元離場，惟計及佣金等雜費，料需蝕讓離場。

樓市新聞：

換樓客考慮半日 為BB即買康城三房

800萬以下買市區兩房 有高層有全海景！

業主減價掟貨 最狠1200萬！

原物色紅磡兩房 最後低銀行估價買「四小龍」

九龍一房受捧 俾多500元租到新界三房？

86萬買美孚新邨 長情業主31年後沽貨賺幾多？

首期有限！上車客捉緊自由市場5球內放盤

三房放盤5小時 乜原因令用家睇緊樓即轉軚承接？

news-images
雲海原業主於2018年1月以755萬元購入一房，現轉售帳面僅賺10萬元離場。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜一房業主鬆綁即沽-朗城滙首宗二手-290449
#Hashtags
樓市樓價二手朗城滙一房升值朗屏站元朗SSD半新盤荃灣柏傲灣天后維峯馬鞍山雲海

樓市分析｜中原陳永傑：施政報告後成交轉旺 料樓價將回升

Am730
Ranking
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
See AllAm730
Am730
樓市分析｜中原陳永傑：施政報告後成交轉旺 料樓價將回升
Am730

隱私權保護政策

請細閱並示意接受以下私隱政策及免責聲明，按下「接受」表示你已同意並願意接受 am730 網站內之私隱政策及免責聲明。了解更多