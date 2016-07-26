樓市走勢｜一房業主鬆綁即沽 朗城滙首宗二手

市場上半新盤一房交投活躍，部分業主趁剛滿額外印花稅(SSD)轉售限制期即沽貨套現，當中鄰近港鐵朗屏站的朗城滙錄得首宗二手成交。
朗城滙中層減價易主
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，單位為1座中層C室，實用面積約331方呎，一房間隔。原叫價720萬元，議價後減價14.8萬元，以705.2萬元易手，折合實用呎價約21,305元。
原業主於2018年10月以551萬元一手買入單位，持貨3年，剛滿SSD轉售限制期即沽出，帳賺154.2萬元或約28%離場。
荃灣低層呎售1.9萬
中原地產荃灣高級區域營業經理黎子華指，荃灣柏傲灣本月錄得3宗成交，其中2B座低層F室，實用面積約392方呎，一房間隔，享市景，議價後以750萬元成交，折合實用呎價約19,133元。
買家為上車客，鍾情屋苑位置方便，加上樓齡新，見上址價錢合理，隨即購入自用。原業主於2017年2月以581萬元一手購入單位，持貨約4年沽出單位，帳面獲利169萬元或約29%離場。
黎子華續指，受到大市氣氛影響，加上新盤主導，本月二手交投十分低迷，荃灣區本月累錄約41宗二手買賣成交，相比上月約120宗成交，跌幅超過60%。
首置客760萬入市天后
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀稱，天后維峯高層C室，實用面積約283方呎，一房間隔，座向西面，外望景觀開揚，獲區外首置客以760萬元承接，實用面積呎價約26,855元，屬市價水平。
據了解，原業主於2015年5月以704萬元購入單位作投資，持貨6年至今易手，帳面獲利56萬元，單位期內升值約8%。
馬鞍山中層3年轉手 明賺實蝕離場
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信透露，馬鞍山雲海1座中層B室，實用面積約383方呎，一房兩廳間隔。單位放盤2個月，當時叫價770萬元，終減價5萬元，以765萬元易手，實用面積呎價約19,974元。
據了解，原業主於2018年1月購入單位，當時作價755萬元，持貨逾3年至今轉售，帳面僅賺10萬元離場，惟計及佣金等雜費，料需蝕讓離場。
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