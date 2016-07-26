樓市走勢｜三房業主劈價賣樓！極高層勁減230萬

二手樓價高位整固階段，買家觀望態度濃厚，拖累二手交投明顯放緩，心急沽貨的業主態度則有所軟化，議價空間增加，市場上接連錄得三房劈價賣樓個案，當中幅度多達230萬元。
荃灣極高層大減230萬
中原地產荃灣全城滙分行副分區營業經理陳耀榮表示，荃灣區本月至今累錄約30宗二手成交，對比上月全月約170宗顯著減少，而萬景峰本月暫錄得1宗成交。
萬景峰1座極高層C室，實用面積約827方呎，三房套房連書房及儲物房間隔，享開揚市景及遠眺海景，屬罕有極高層優質盤。原業主於上月以1,950萬元放售單位，本月下調叫價至1,850萬元，即吸引換樓客洽購，經議價後終以1,720萬元成交，累減230萬元或近12%，折合實用呎價約20,798元。
原業主於2007年以650萬元一手買入單位，持貨14年，現轉手帳面獲利1,070萬元或約1.6倍離場。
大埔高層放盤5個月劈價16%
世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新透露，大埔帝欣苑16座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，座向東面，外望景觀開揚。原開價1,380萬元，放盤5個月，大減220萬元或近16%，最終以1,160萬元沽出，實用面積呎價約11,058元。買家屬於用家，鍾情單位間隔四正，外望景觀開揚，靜中帶旺，故決定承接。
原業主於2014年6月購入單位，當時作價828萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺332萬元，單位期內升值約40%。
西九四小龍高層1160萬沽
中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，西九四小龍本月交投明顯放慢，至今暫僅錄8宗成交，其中昇悅居佔4宗，平均實用呎價約18,803元。
昇悅居6座高層C室，實用面積約602方呎，採三房間隔，單位座向北方，望極開揚市景。去年底開價1,280萬元，期間多次調整叫價，直至近日下調至1,165萬元即獲洽購，最終以1,160萬元沽出，累減120萬元或約9.4%，折合實用呎價約19,269元。
據了解，原業主於2017年10月以995萬元購入單位，持貨剛剛4年，是次轉手帳面賺165萬元或約17%離場。
區內換樓客購曉峰園
中原地產青衣資深分區營業經理蔡偉明稱，青衣曉峰園3座中層E室，實用面積約818方呎，三房套房連儲物房間隔，享山景。原叫價1,180萬元，最終減價70萬元或近6%，以1,110萬易手，折合實用呎價約13,570元。買家為區內換樓客，鍾情屋苑坐落於半山，環境清幽，上址間隔闊落，內櫳企理，見價錢合理，迅速拍板購入作新居。
原業主於2015年7月以822萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利288萬元或約35%離場。蔡偉明續稱，曉峰園本月錄得2宗成交，平均實用呎價約13,970元。
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