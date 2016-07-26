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樓市走勢｜三房業主劈價賣樓！極高層勁減230萬
24 分前
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樓市樓價二手三房業主劈價極高層荃灣萬景峰大埔帝欣苑用家西九四小龍昇悅居青衣曉峰園換樓
樓市走勢｜三房業主劈價賣樓！極高層勁減230萬
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萬景峰本月暫錄得1宗成交。(資料圖片)

二手樓價高位整固階段，買家觀望態度濃厚，拖累二手交投明顯放緩，心急沽貨的業主態度則有所軟化，議價空間增加，市場上接連錄得三房劈價賣樓個案，當中幅度多達230萬元。

荃灣極高層大減230

中原地產荃灣全城滙分行副分區營業經理陳耀榮表示，荃灣區本月至今累錄約30宗二手成交，對比上月全月約170宗顯著減少，而萬景峰本月暫錄得1宗成交。

萬景峰1座極高層C室，實用面積約827方呎，三房套房連書房及儲物房間隔，享開揚市景及遠眺海景，屬罕有極高層優質盤。原業主於上月以1,950萬元放售單位，本月下調叫價至1,850萬元，即吸引換樓客洽購，經議價後終以1,720萬元成交，累減230萬元或近12%，折合實用呎價約20,798元。

原業主於2007年以650萬元一手買入單位，持貨14年，現轉手帳面獲利1,070萬元或約1.6倍離場。

大埔高層放盤5個月劈價16%

世紀21宇田地產高級客戶經理徐雄新透露，大埔帝欣苑16座高層A室，實用面積約1,049方呎，三房間隔，座向東面，外望景觀開揚。原開價1,380萬元，放盤5個月，大減220萬元或近16%，最終以1,160萬元沽出，實用面積呎價約11,058元。買家屬於用家，鍾情單位間隔四正，外望景觀開揚，靜中帶旺，故決定承接。

原業主於2014年6月購入單位，當時作價828萬元，持貨7年至今沽售，帳面賺332萬元，單位期內升值約40%。

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帝欣苑三房大減220萬元獲用家承接。(蘇文傑攝)

西九四小龍高層1160萬沽

中原地產西九龍區副區域營業董事歐陽振邦指，西九四小龍本月交投明顯放慢，至今暫僅錄8宗成交，其中昇悅居佔4宗，平均實用呎價約18,803元。

昇悅居6座高層C室，實用面積約602方呎，採三房間隔，單位座向北方，望極開揚市景。去年底開價1,280萬元，期間多次調整叫價，直至近日下調至1,165萬元即獲洽購，最終以1,160萬元沽出，累減120萬元或約9.4%，折合實用呎價約19,269元。

據了解，原業主於2017年10月以995萬元購入單位，持貨剛剛4年，是次轉手帳面賺165萬元或約17%離場。

區內換樓客購曉峰園

中原地產青衣資深分區營業經理蔡偉明稱，青衣曉峰園3座中層E室，實用面積約818方呎，三房套房連儲物房間隔，享山景。原叫價1,180萬元，最終減價70萬元或近6%，以1,110萬易手，折合實用呎價約13,570元。買家為區內換樓客，鍾情屋苑坐落於半山，環境清幽，上址間隔闊落，內櫳企理，見價錢合理，迅速拍板購入作新居。

原業主於2015年7月以822萬元買入單位，持貨6年，帳面獲利288萬元或約35%離場。蔡偉明續稱，曉峰園本月錄得2宗成交，平均實用呎價約13,970元。

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西九四小龍本月交投明顯放慢，至今暫僅錄8宗成交，其中昇悅居佔4宗，平均實用呎價約18,803元。(蘇文傑攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜三房業主劈價賣樓！極高層勁減230萬-289657
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