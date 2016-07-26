樓市走勢｜三房減價成交湧現 最勁劈200萬！

樓市焦點落在一手，二手交投有所放緩，個別業主調整叫價吸引買家，市場錄得多宗三房減價成交，當中最多劈價達200萬元！
灝景灣低層放盤一年終易主
利嘉閣地產皇牌屋苑葵青-葵涌廣場一行高級分區經理陳志傑表示，青衣灝景灣1座低層F室，實用面積約826方呎，三房套連儲物室間隔，向西北，外望開揚景。單位放盤約1年，原叫價1,300萬元，至1,168萬元沽出，累減132萬元或約10%，折合實用面積呎價約14,140元。
陳志傑補充，業主由去年開始嘗試放盤，但由於當時單位有租客租住，至近日租客搬走後，可以安排睇樓，並調整價格至1,250萬元，成功吸引不少人約睇樓。買家為換樓客，已四出睇樓多個月，見單位價錢吸引，比銀行估價低水，故深感興趣，考慮後決定嘗試議價，最後成功還價成交。
據悉，原業主於2005年4月以約395萬元購入單位，持貨約16年，現轉手帳面獲利約773萬元，物業期內升值約2倍。
沙田第一城中層劈價2球
世紀21奇豐物業第一城2分行區域經理吳元利指，沙田第一城14座中層B室，實用面積約819方呎，屬三房兩廳連工人房間隔，座向西北，享河景。原叫價1,500萬元，大減200萬元或約13.3%，以1,300萬元沽出，實用面積呎價約15,873元。據了解，原業主於2015年7月購入單位，當時作價893萬元，持貨6年至今沽售，帳面賺407萬元或約46%離場。
另外，世紀21奇豐物業第一城分行經理袁麗詩指，沙田第一城26座低層E室，實用面積約447方呎，屬三房兩廳間隔，座向西北，望內園景。單位放盤兩個月，最初叫價738萬元，終以650萬元沽出，累減88萬元或約12%，實用面積呎價約14,541元。據了解，原業主於2008年9月購入單位，當時作價203萬元，持貨13年至今沽售，帳面獲利447萬元或約2.2倍離場。
逸樺園1800萬成交
業主劈價200萬元出貨亦出現於鰂魚涌逸樺園，中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑透露，逸樺園1座低層A室，實用面積約821方呎，三房套間隔及儲物房，向北。最初叫價2,000萬元，買賣雙方逐步磋商後，最終減200萬元或約10%，以1,800萬元易手，折合平均實用呎價約21,924元。
原業主於2003年12月以431萬元買入單位，持貨18年，帳面獲利1,369萬元或約3.2倍。楊文傑表示，逸樺園9月至今暫錄得2宗成交，平均實用呎價約22,250元。