樓市走勢｜三房減價頻現！業主為換樓願平賣

買家入市意欲轉強，當中三房減價盤備受歡迎。有青衣業主為換樓，願意劈價達140萬元沽貨套現。
灝景灣業主換樓「平買平售」
中原地產青衣盈翠半島分行高級分行經理楊麗珍表示，青衣區靜局持續，本月至今僅錄得21宗成交，相比上月的64宗成交進一步減少。部分業主態度軟化，減價求售。
灝景灣1座中高層B室，實用面積約674方呎，三房套間隔，享開揚內園景。9月底叫價1,140萬元，本月降價至1,100萬元，新近經買家議價後，最終以1,000萬元成交，累減140萬元或約12.3%，折合實用呎價約14,837元。買家為區內租客，見同類單位近期造價普遍1,000萬元以上，上址價錢吸引，見機不可失，迅速拍板購入自用。原業主於2011年9月以553萬元買入單位，由於近日已覓得心儀單位換樓，而業主亦肯減價，故此「平買平賣」，即使減幅較多，帳面仍獲利447萬元，單位10年升值約81%。
楊麗珍補充，灝景灣本月錄得3宗成交，平均實用呎價約16,436元，相比上月價量齊跌；上月全月有8宗成交，平均實用呎價約17,075元，跌幅分別有約63%及3.7%。
碧濤花園減價近9%開齋
至於沙田區連錄三房減價成交，其中碧濤花園錄本月首宗二手成交。利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民指，碧濤花園富臨閣低層H室，實用面積約712方呎，屬三房套間隔，外望山景。單位放盤約4個月，原叫價908萬元，經議價後減價80萬元或近9%，至828萬元沽出，折合實用面積呎價約11,629元。
據悉，原業主於2011年12月以約430萬元購入單位，持貨約10年，現轉手帳面賺約398萬元或近93%離場。郭建民補充，屋苑現時有約88個單位放售，入場價由820萬元起。
翠湖花園高層998萬沽
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟稱，翠湖花園D座高層02室，實用面積約694方呎，三房套間隔。單位放盤4日，原叫價1,050萬元，減價52萬或約5%，以998萬元易手，實用面積呎價約14,380元。
據了解，原業主早於1998年12月購入單位，當時作價495萬元，持貨近25年至今沽售，帳面獲利503萬元，單位期內升值約1倍。
馬鞍山頂層7年轉手賺近4球
世紀21奇豐物業雲海分行高級分行經理蔡蓓透露，馬鞍山迎海5座頂層戶，實用面積約798方呎，屬三房兩廳間隔。原叫價1,350萬元，放盤三個月，累減50萬元或約3.7%，以1,300萬元成交，實用面積呎價約16,291元。
據了解，原業主於2014年3月購入單位，當時作價902萬元，持貨逾7年至今沽售，帳面賺398萬元，單位期內升值約44%。
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