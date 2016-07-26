樓市走勢｜三房減至千萬內！換樓客入手豪裝單位成功升級

新盤搶去二手購買力，加上股市波動，影響部分業主信心，上車及換樓客把握機會大膽還價。市場上錄得多宗三房減價成交個案，當中有換樓客成功入手附有豪華裝修單位，亦有上車客睇樓4個月拍板入市。
清水灣半島呎售15214元
利嘉閣地產皇牌屋苑蔚藍灣畔二行首席聯席董事蔡庭勇表示，將軍澳清水灣半島6座低層H室，實用面積約608方呎，採三房間隔，外望收藏級翠綠山景。原開價950萬元，經議價後減價25萬元或約2.6%，至925萬元沽出，折合實用面積呎價約15,214元。買家為區內換樓客，計劃升級上三房單位，由於單位附有豪華裝修，客廳及三間房間皆能擁有相同的收藏級翠綠山景，且間隔相當實用，遂購入作自住用途。
據了解，原業主於2016年7月以約600萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面獲利約325萬元，物業期內升值約54%。蔡庭勇補充，清水灣半島現時約有48個放盤提供，叫價由750萬元起。
富豪花園4年升值29%
世紀21奇豐物業新界東豪宅分行助理區域營業董事周淑萍指，沙田富豪花園明麗閣(D座)低層D室，實用面積約725方呎，三房套間隔，座向東南望山景。原叫價880萬元，累減42萬元或近5%，以838萬元成交，實用面積呎價約11,559元。
原業主於2017年7月購入單位，當時作價650萬元，持貨4年至今沽售，帳面賺188萬元，單位期內升值約29%。
聽濤雅苑低層893萬易手
世紀21奇豐物業天宇海分行經理黃宗信透露，馬鞍山聽濤雅苑8座低層C室，實用面積約721方呎，三房兩廳間隔，座向東南。原叫價910萬元，放盤兩個月，減價17萬元，以893萬元轉手，實用面積呎價約12,386元。
據了解，原業主於2009年5月購入單位，當時作價318萬元，持貨12年至今轉售，帳面獲利575萬元，單位期內升值約1.8倍。
麗城花園成交超上月
中原地產荃灣高級資深區域營業經理余俊文稱，荃灣麗城花園本月累錄13宗成交，已超上月全月10宗成交。本月成交回升，主要因為之前業主企硬叫價，對上兩個月麗城花園買賣陷入拉据，成交減少。最近新盤市場吸納大量購買力，加上股市波動令部分業主肯增加議價空間，帶動交投加快。
麗城花園2期8座低層B室，實用面積約572方呎，原則為三房間隔，現改為兩房間隔，附雅致裝修。原叫價690萬元，經議價後共減32萬元或約4.6%，以658萬元成交，折合實用呎價約11,503元。買家為外區用家，睇樓4個月，見樓價持續上升，難得近期業主態度軟化，即把握機會大膽還價，見上址減幅吸引，加上有裝修，可即買即住，迅速拍板承接。原業主於1996年6月以225萬元買入單位，持貨25年轉售，帳面賺433萬元或約1.9倍離場。