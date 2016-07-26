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樓市走勢｜上車好選宅！新界兩房減價盤
37 分前
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樓市走勢｜上車好選宅！新界兩房減價盤
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卓爾居本月暫錄得4宗成交，已追平上月全月。(資料圖片)

二手交投雖然有所放緩，但上車客仍積極尋覓心水盤入市。新界區兩房盤受追捧，並且業主願意減價促成交易，包括屯門、元朗、大埔及荃灣區。

卓爾居東南戶減價37萬轉手

中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，屯門卓爾居本月暫錄得4宗成交，已追平上月全月。卓爾居2座低層E室，實用面積約520方呎，兩房間隔，裝修企理，向東南，景觀開揚。原叫價775萬元，議價後共減37萬元或近5%，以738萬元成交，折合實用呎價約14,192元。

買家為同區上車客，睇樓兩個月，鍾情卓爾居鄰近鐵路站，交通方便，上址裝修企理，業主亦肯減價，「翻睇」後即拍板承接。原業主於2008年12月以180萬元買入單位，持貨13年沽出，帳面獲利558萬元或約3.1倍離場。

尚悅本月暫錄4宗成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，北部都會區潛力龐大，帶動入市需求。元朗尚悅本月暫錄約4宗成交，表現不俗。尚悅13座中層D室，實用面積約425方呎，兩房間隔，享開揚景致。原叫價602萬元，議價後減3萬元，至599萬元沽出，折合實用呎價約14,094元。

買家為上車客，鍾情單位間隔合用，見價錢吸引，快速拍板承接。原業主於2016年8月以415萬元買入單位，持貨5年轉售，帳面賺184萬元或約44%。

王勤學續指，尚悅樓齡約8年，因樓齡新，加上入場銀碼相宜，放盤選擇亦充裕，成交一向活躍。現時放盤入場價約540萬元，600萬元左右的選擇亦有不少。

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尚悅樓齡約8年，現時放盤入場價約540萬元。(資料圖片)

大埔中心中層呎售近1.45

中原地產大埔中心分行資深區域營業經理方翰達稱，大埔中心1座中層B室，實用面積約361方呎，兩房間隔，座向西南。原開價約530萬元，議價後減8萬元，以522萬元易手，實用面積呎價約14,460元。

新買家為上車客，見單位間隔合用，價錢合理，即購入單位自住。據了解，原業主則於2012年以248萬元購入單位，持貨9年，是次沽出單位獲利約274萬元或1.1倍離場。

尚翠苑居二市場600萬易主

居屋市場亦是上車尋寶地，中原地產荃灣海之戀第二分行B組分行經理林恩信透露，荃灣尚翠苑B座中層03室，實用面積約439方呎，兩房間隔。原叫價635萬元，經議價後減價35萬元，於居二市場以600萬元沽出，折合實用呎價約13,667元。

買家為上車客，鍾情屋苑樓齡新，又位於鐵路沿綫，十分方便，見上址間隔闊落，樓價合理，議價後立即承接。原業主於2017年7月以275萬元一手購入單位，持貨4年，帳面賺325萬元，單位期內升值近1.2倍。

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尚翠苑兩房4年升值約1.2倍。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜上車好選宅！新界兩房減價盤-292490
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