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樓市走勢｜上車客呢區尋寶！兩房連天台406萬入手
55 分前
樓市走勢｜上車客呢區尋寶！兩房連天台406萬入手
《施政報告》提出發展北部都會區，屬要地之一的屯門區，入市氣氛持續升溫，尤其上車客把握業主有議價空間，積極在區內尋寶，最新有兩房連天台單位以406萬元成交。
兩房連天台業主3年即沽
中原地產屯門城點分行A組分行經理袁銘鍵表示，四寶大廈頂層連天台單位，實用面積約329方呎，兩房間隔。原叫價415萬元，議價後減9萬元，以406萬元沽出，折合實用呎價約12,340元。買家為外區上車客，見屯門具發展潛力，且樓價低水，遂把握低息環境置業，上址附連天台，走動空間多，故快速拍板承接。
原業主於2018年8月以400萬元購入單位，持貨3年轉售，帳面微賺6萬元，若計及佣金等雜費，料平手甚至蝕讓離場。
海典軒高層放盤4日易主
中原地產屯門副區域營業董事伍庭輝表示，海典軒1座高層B室，實用面積約485方呎，兩房間隔，享開揚景致，內櫳企理。原叫價748萬元，放盤4日速獲承接，議價後減16萬元，以732萬元沽出，折合實用呎價約15,093元。買家為區內分支家庭，見屯門區是未來發展重鎮之一，前景可期，預計物業售價格將會一直上升，怕遲買會貴，即加速買樓上車。
原業主於2013年3月以378萬元購入單位，持貨8年轉售，帳面獲利354萬元或約94%離場。
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