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樓市走勢｜上車客尋寶！近鐵路站放盤3XX萬有交易
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樓市走勢｜上車客尋寶！近鐵路站放盤3XX萬有交易
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裕東苑獲「白居二」上車客拍板承接。(陳奕釗攝)

市場上剛性需求大，上車客積極尋盤，尤其鄰近鐵路站放盤受追捧，當中300多萬元就有交易。

裕東苑放盤不足一周獲「白居二」承接

鄰近東涌站的裕東苑，中原地產東堤灣畔分行資深分區營業經理林溢斌指，B座低層14室，實用面積約433方呎，原則一房間隔，可間兩房，居二市場叫價360萬元，放盤不足1星期，減價20萬元後，即以340萬元沽出，折合實用呎價約7,852元。

買家為「白居二」上車客，在區內覓盤已一段時間，由於近月成交暢旺，放盤驟減，樓價急升，資金有限下，遲遲未成功入市，近日難得遇到上址新放盤，內櫳企理，業主又肯提供議價空間，迅速拍板承接。原業主於2007年以約58萬元買入單位，持貨14年轉售，帳面獲利282萬元，單位期內升值近4.9倍。

兆康苑兩房7年升值61%

至於毗鄰屯馬綫兆康站的兆康苑，中原地產屯門卓爾居分行高級分行經理葉津榮表示，G座中層1室兩房，實用面積約466方呎，自由市場叫價500萬元，議價後減25萬元，以475萬元成交，折合實用呎價約10,193元。

買家為外區上車客，鍾情兆康苑毗鄰鐵路站，位置方便，而上址裝修企理，景觀開揚，「翻睇」後立即拍板承接。原業主於2014年10月以295萬元自由市場價買入單位，現轉手帳面獲利180萬元，單位7年升值約61%。

寶明苑兩房呎價僅8730

另外，步行約10分鐘可達港鐵將軍澳站的寶明苑，最新錄得一宗兩房成交。世紀21物業(將軍澳)分行經理魏仕良稱，寶柏閣(B座)低層02室，實用面積約433方呎，座向東北，望公園景。單位於3月放盤，原叫價400萬元，累減22萬元或約5.5%，以378萬元(居二市場價)沽出，實用面積呎價約8,730元。

據了解，新買家為區外白居二買家。原業主早於1998年以約58萬元(未補地價)購入，持貨23年至今易手，帳面賺320萬元，單位期內升值約5.5倍。

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兆康苑兩房減25萬元成交。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜上車客尋寶！近鐵路站放盤3xx萬有交易-286470
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