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樓市走勢｜上車客熱捧元朗盤 358萬有交易！
1 小時前
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樓市樓價二手上車元朗半新盤尚悅．方溱柏減價零議價瑧頤租賃租金回報
樓市走勢｜上車客熱捧元朗盤 358萬有交易！
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尚悅．方現時約有10個放盤，叫價由390萬元起。(資料圖片)

剛性需求強勁，上車客積極在市場上尋寶，當中元朗區半新盤成入市目標，358萬元就有交易！

尚悅．方本月開齋

樓齡僅2年的尚悅．方，利嘉閣地產皇牌屋苑元朗站一行高級經理莫家進表示，最新錄得低層B室，實用面積約211方呎，採開放式設計，以358萬元沽出，折合實用面積呎價約16,967元。

買家的朋友曾透過利嘉閣真盤源計劃而成功上車，故推介買家到真盤源平台尋找心儀單位，結果亦成功火速物色到心儀單位並成交，把握是次入市良機。據悉，原業主於2017年12月以約317.8萬元購入單位，持貨約4年，現轉手帳面獲利約40.2萬元，物業期內升值約13%。

莫家進補充，上述為尚悅．方本月首宗二手成交個案，現時約有10個放盤，叫價由390萬元起。

溱柏一房減價易手

至於樓齡約7年的溱柏，中原地產元朗新時代廣場第一分行分區營業經理潘鈺恒指，屋苑6座中層F室，實用面積約457方呎，一房間隔。原叫價640萬元，議價後減11.2萬元，以628.8萬元成交，折合實用呎價約13,759元。

買家為上車客，鍾情溱柏樓齡新，設有專車接駁西鐵站，加上周邊生活所需一應俱全，且上址內櫳闊落，外望內園泳池，一睇即中，見價錢合理，立即承接。原業主於2018年3月以563.8萬元買入單位，持貨3年，帳面獲利65萬元或約12%離場。

世宙兩房零議價成交

中原地產元朗副區域營業經理王勤學稱，世宙3座低層D室，實用面積約426方呎，兩房間隔，成功「零議價」740萬元轉手，折合實用呎價約17,371元。

世宙樓齡將近5年，買家為上車客，對元朗區發展及樓市前景看俏，故早著先機，買樓上車。原業主於2016年3月以513.4萬元一手買入單位，持貨逾5年，帳面獲利226.6萬元或約44%離場。

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溱柏一房減至628.8萬元成交。(資料圖片)

瑧頤一房呎租38

區內租賃交投亦不俗，王勤學透露，瑧頤低層A3室，實用面積約303方呎，屬一房及開放式廚房間隔。月租原叫價12,500元，議價後以11,500元租出，實用呎租約38元。

租客為年青人，心儀屋苑樓齡新，會所設施齊全，加上租金相宜，睇樓一日爽快拍板承租上址。業主於2019年6月以約501萬元一手買入單位，現租出單位可享租金回報近2.8厘。

王勤學指，瑧頤屬單幢物業，於今年第二季入伙，租盤陸續租出後，現時約有8個放租盤，盤量仍算充裕。10月錄得4宗租賃成交，平均實用呎租約36元。

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瑧頤屬單幢物業，於今年第二季入伙，現時約有8個放租盤。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜上車客熱捧元朗盤-358萬有交易！-292114
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