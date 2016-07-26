樓市走勢｜中原陳永傑：料季內樓價升4%

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，今年首三季樓市表現一片向好，首三季物業市場成交量皆較去年有明顯升幅，惟9月及10月受股市波動影響，物業市場成交減少，導致樓價從高位回落，但回落幅度不多，仍於高位徘徊，反映樓價抗跌力強。他預測，今季CCL有望升至195點，升4%，全年CCL可望升近10%。2021年全年一手成交宗數可望達19,000宗，二手登記宗數可望達55,000宗，創2012年以來9年新高。
陳永傑指，今年首三季，一手私人住宅登記錄12,834宗，較去年同期升32%。去年受著新冠肺炎疫情影響，發展商推盤步伐減慢，但今年行業已習慣疫情下的賣樓新常態，發展商加快推盤，年內多個鐵路盤推出，如大圍、黃竹坑、康城及火炭，皆錄得理銷情，且打破多個區內呎價新高紀錄，今年一手成交豪宅比例不少，令今年首三季總成交金額按年升56%，達1,793億元。
二手方面，今年首三季二手私人住宅登記錄42,345宗，較去年升39%。陳永傑稱，一手成交暢旺間接帶動二手成交，加上年內白居二批出，激活中小型單位的換樓活動。受惠二手樓價於今年內創新高，首三季二手私人住宅成交金額達3,856億，按年增51%。
97%二手業主今年能獲利離場
即使過去兩年，全球仍於新冠疫情的陰霾下，各行各業受盡影響。但香港物業仍算是眾多投資產品中最穩健的一項。根據中原城市領先指數CCL，今年二手樓價暫升5.8%，但港股首三季已下跌4,252點，蒸發了上半年的升幅。根據中原研究部統計，今年二手成交當中，97.2%業主皆能獲利離場，可見物業仍是最穩健的投資兼自用工具，亦促使香港物業繼續受追捧。
陳永傑指，自月初公布新一份《施政報告》後，將市場疑慮釋除，而長遠的土地供應更有效穩定市場信心，後市更明朗。踏入10月份下半月，二手成交明顯轉活。內地早前調控已見成效，相信會逐漸放輕調控力度，對北水南調有利。早兩日開放的跨境理財通反應踴躍，人流未通關先以金融通關，金融市場向升對樓市亦有利。而香港疫情持續受控，失業率下降，消費劵推出亦帶動零售及飲食業，故相信第四季樓市表現必較第三季理想，料今季一手成交可逾6,000宗，二手成交有望突破12,600宗。
今年首三季佣金創同期歷史紀錄
陳永傑表示，今年一手成交暢旺，中原地產營業額亦錄得可觀增長。今年首三季中原地產香港住宅部佣金達37.6億元，較去年同期增加30%，並創同期歷史新高。
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