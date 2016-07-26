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樓市走勢｜中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手
1 小時前
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樓市樓價二手中細碼單位荃灣一房海之戀立坊元朗溱柏減價施政報告
樓市走勢｜中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手
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海之戀高層一房4年升值約28%。(資料圖片)

買家入市意欲強勁，中細碼單位放盤受歡迎，當中荃灣區連錄一房單位成交。

海之戀高層呎價逾2.2

世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝表示，荃灣海之戀9座高層C室，實用面積約393方呎，一房間隔，以「意頭價」880萬元易手，實用面積呎價約22,392元。

據了解，原業主於2017年5月以688.5萬元購入，持貨4年至今易手，帳面獲利191.5萬元，單位期內升值約28%。

立坊高層14年升值2.4倍

林國輝稱，荃灣立坊高層10室，實用面積約419方呎，一房間隔，以768萬元易手，實用面積呎價約18,329元。

據了解，原業主於2007年2月以223萬元購入單位，持貨14年至今沽出，帳面賺545萬元，單位期內升值約2.4倍。

溱柏減價至625.5萬沽

中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗溱柏7座高層C室，實用面積約460方呎，一房連儲物房間隔，景致開揚。原叫價635萬元，經議價後，減至625.5萬元成交，實用呎價約13,598元。

原業主於2013年9月以355.4萬元一手買入單位，持貨8年，帳面獲利270.1萬元或約76%離場。王勤學續指，新一份《施政報告》即將公布，觀望氣氛籠罩市場。剛過去的國慶3天假期，元朗區市況淡靜，僅錄得9宗二手買賣成交，當中大多數屬1,000萬元以內成交。

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溱柏一房連儲物房間隔成交實用呎價約13,598元。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手-287315
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