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樓市走勢｜中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手
1 小時前
樓市走勢｜中細碼單位受捧！荃灣一房880萬轉手
買家入市意欲強勁，中細碼單位放盤受歡迎，當中荃灣區連錄一房單位成交。
海之戀高層呎價逾2.2萬
世紀21集團發展商項目部(二部)營業董事林國輝表示，荃灣海之戀9座高層C室，實用面積約393方呎，一房間隔，以「意頭價」880萬元易手，實用面積呎價約22,392元。
據了解，原業主於2017年5月以688.5萬元購入，持貨4年至今易手，帳面獲利191.5萬元，單位期內升值約28%。
立坊高層14年升值2.4倍
林國輝稱，荃灣立坊高層10室，實用面積約419方呎，一房間隔，以768萬元易手，實用面積呎價約18,329元。
據了解，原業主於2007年2月以223萬元購入單位，持貨14年至今沽出，帳面賺545萬元，單位期內升值約2.4倍。
溱柏減價至625.5萬沽
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，元朗溱柏7座高層C室，實用面積約460方呎，一房連儲物房間隔，景致開揚。原叫價635萬元，經議價後，減至625.5萬元成交，實用呎價約13,598元。
原業主於2013年9月以355.4萬元一手買入單位，持貨8年，帳面獲利270.1萬元或約76%離場。王勤學續指，新一份《施政報告》即將公布，觀望氣氛籠罩市場。剛過去的國慶3天假期，元朗區市況淡靜，僅錄得9宗二手買賣成交，當中大多數屬1,000萬元以內成交。
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