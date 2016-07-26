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樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽
3 小時前
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樓市樓價二手九龍細單位無肉食業主明賺實蝕深水埗海柏匯減價上車首置客首期長沙灣曉悅
樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽
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原業主於2017年3月以約418.5萬元購入海柏匯開放式。(資料圖片)

九龍區早幾年有不少細單位應市，由於入場門檻低，一度吸引市場瘋搶。不過隨著樓市反覆下，細單位的價值出現回落，業主現在欲轉手帳面獲利有限，部分更屬「明賺實蝕」個案。

海柏匯開放式4年升值不足1%

利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行分區經理何燕煌表示，深水埗海柏匯高層G室，實用面積約214方呎，採開放式間隔，景觀多元化，兼享通州街公園、城市景、山景及少量海景。原叫價430萬元，經議價後減價10萬元或約2.3%，以420萬元易手，折合實用面積呎價約19,626元。

何燕煌補充，買家為首次置業，儲備首期金額不多，預算400萬元左右買九龍區物業，曾物色深水埗及長沙灣等物業，最後由於海柏匯樓齡新，以及單位景觀開揚，加上區內持續重建發展，最終買家加快決定，更漏夜與業主簽署合約購入單位。

據悉，原業主於2017年3月以約418.5萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約1.5萬元或0.4%，若計及佣金等雜費，料要蝕讓離場。

上車客承接曉悅一房

中原地產昇悅居分行分區營業董事程智聰指，長沙灣曉悅本月首宗交投，單位為高層E室，實用面積約273方呎，採一房間隔，單位擁露台及開放式廚房，享東北開揚市景，原開價575萬元，終以570萬成交，折合實用呎價約20,879元。新買家鍾情區內新晉屋苑，睇樓後積極議價，終成功入市上址自用。

原業主於2018年4月以530萬元買入單位，持貨滿3年額外印花稅(SSD)期，現易手帳面僅賺40萬元離場，若計及佣金等雜費，料只屬平手離場。

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曉悅錄得本月首宗成交。(互聯網)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」-業主4年明賺實蝕沽-291946
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