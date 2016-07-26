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樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽
3 小時前
樓市走勢｜九龍細單位「無肉食」 業主4年明賺實蝕沽
九龍區早幾年有不少細單位應市，由於入場門檻低，一度吸引市場瘋搶。不過隨著樓市反覆下，細單位的價值出現回落，業主現在欲轉手帳面獲利有限，部分更屬「明賺實蝕」個案。
海柏匯開放式4年升值不足1%
利嘉閣地產皇牌屋苑宇晴軒分行分區經理何燕煌表示，深水埗海柏匯高層G室，實用面積約214方呎，採開放式間隔，景觀多元化，兼享通州街公園、城市景、山景及少量海景。原叫價430萬元，經議價後減價10萬元或約2.3%，以420萬元易手，折合實用面積呎價約19,626元。
何燕煌補充，買家為首次置業，儲備首期金額不多，預算400萬元左右買九龍區物業，曾物色深水埗及長沙灣等物業，最後由於海柏匯樓齡新，以及單位景觀開揚，加上區內持續重建發展，最終買家加快決定，更漏夜與業主簽署合約購入單位。
據悉，原業主於2017年3月以約418.5萬元購入單位，持貨至今約4年，現轉手帳面獲利約1.5萬元或0.4%，若計及佣金等雜費，料要蝕讓離場。
上車客承接曉悅一房
中原地產昇悅居分行分區營業董事程智聰指，長沙灣曉悅本月首宗交投，單位為高層E室，實用面積約273方呎，採一房間隔，單位擁露台及開放式廚房，享東北開揚市景，原開價575萬元，終以570萬成交，折合實用呎價約20,879元。新買家鍾情區內新晉屋苑，睇樓後積極議價，終成功入市上址自用。
原業主於2018年4月以530萬元買入單位，持貨滿3年額外印花稅(SSD)期，現易手帳面僅賺40萬元離場，若計及佣金等雜費，料只屬平手離場。
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