樓市走勢｜元朗一周錄43宗二手成交 半新盤受捧！

元朗區二手成交量本月出現反彈，中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，首星期錄得43宗買賣成交，相比對上一星期增幅逾兩成。新盤熱銷，增強市場入市信心，加上有不少新盤向隅客回流二手市場，刺激二手成交加快。
世宙各錄1宗兩房及三房成交
樓齡約5年的世宙兩日內連錄2宗成交，包括2座低層E室，實用面積約431方呎，兩房間隔，享內園景。原叫價733萬元，議價後減5萬元，以728萬元成交，折合實用呎價約16,891元。原業主於2015年12月以503.9萬元一手買入單位，持貨近6年，帳面獲利224.1萬元或約44%。
此外，屋苑1座高層K室，實用面積約646方呎，三房套房間隔，享大單邊開揚景致。原叫價1,010萬元，減價10萬元，即獲換樓客以1,000萬元承接，折合實用呎價約15,480元。原業主於2016年9月以870.6萬元一手買入單位，現轉售帳面賺129.4萬元或約15%。
映御本月速錄2宗交投
中原地產元朗副區域營業經理陳榮威稱，追落後下，朗屏站周邊屋苑成交明顯加快。樓齡約4年的映御本月至今錄得2宗成交，已追平上月全月。屋苑1座中層D室，實用面積約488方呎，兩房間隔，享大單邊開揚景致。原叫價768萬元，減價10萬元，即以758萬元沽出，折合實用呎價約15,533元。
買家為上車客，鍾情屋苑樓齡新，單位內櫳實用企理，見近日市況回暖，即加快拍板承接。原業主於2016年9月以564萬元一手買入單位，持貨5年轉售，帳面獲利194萬元或34%。
溱柏三房減12萬易手
至於樓齡約7年的溱柏錄減價成交，利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全指，6座高層E室，實用面積約820方呎，屬三房套連儲物室間隔，外望向北樓景。原叫價930萬元，經議價後減價12萬元或約1.3%，至918萬元成交，折合實用面積呎價約11,195元。據悉，原業主於2014年6月以599.4萬元購入單位，持貨約7年，現轉手帳面獲利約318.6萬元，物業期內升值約53%。
黃永全補充，溱柏本月至今暫錄約4宗二手成交個案，現約有50個單位放售，叫價由460萬元起。
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