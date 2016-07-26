樓市走勢｜元朗二三線盤熱賣 兩房403萬有交易

元朗區二手市場近日交投氣氛稍降，主要由於鄰近天水圍即將有大型新盤蘊釀開售，搶走市場焦點，主要屋苑成交有所減慢。不過中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，樓價相宜的單幢物業，以及二、三線屋苑成交仍然活躍。
35年長情業主帳賺近26倍沽貨
王勤學指，坐落於又新街的元新大廈高層B室，實用面積約300方呎。原開價410萬元，議價後減7萬元，以403萬元成交，折合實用呎價約13,433元。原業主於1986年3月以約15萬元買入單位，持貨35年才轉售，帳面獲利388萬元，單位期內升值近26倍。
此外，鄰近西鐵元朗站的文裕大廈，頂層一個實用面積約392方呎單位，天台約203方呎。原叫價468萬元，議價後減30萬元或約6.4%，以438萬元沽出，折合實用呎價約11,173元。原業主於2014年6月以255萬元買入單位，持貨7年沽出，帳面賺183萬元或約72%。
溱柏三房套同類次高價轉手
王勤學指，溱柏錄得一宗高價成交，單位為2座高層E室，實用面積約821方呎，三房套連儲物房間隔。原叫價980萬元，減價25萬元，以955萬元成交，折合實用呎價約11,632元，屬同類單位歷史次高價，較2017年同類新高紀錄960萬元，只低5萬元。買家為用家，鍾情上址間隔四正實用，樓齡亦新，迅速拍板承接。原業主於2013年10月以607.5萬元一手購入單位，現沽出單位，帳面獲利347.5萬元或約57%。
泉薈三房連天台減30萬易主
王勤學表示，洪水橋泉薈2座高層單位，實用面積約777方呎，三房套房連儲物房間隔，天台約600方呎，景致開揚。原叫價1,000萬元，議價後減30萬元，以970萬元售出，折合實用呎價約12,484元。原業主於2011年10月以570萬元一手買入單位，持貨10年沽出，帳面賺400萬元或約70%。
朗晴居兩房721萬成交
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，朗晴居10座中層C室，實用面積約578方呎，屬兩房間隔，外望向南街景。原開價726萬元，經議價後減價5萬元，至721萬元易手，折合實用面積呎價約12,474元。
據悉，原業主於2002年7月以75.5萬元購入單位，持貨約19年，現轉手帳面獲利約645.5萬元，物業期內升值約8.5倍。黃永全補充，上述為朗晴居本月至今首宗二手成交個案，屋苑現時約有20個單位放售，叫價由700萬元起。
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