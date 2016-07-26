樓市走勢｜元朗兩房反價成交 鐵路沿綫租盤搶手

二手盤源持續減少，元朗區交通配套改善，加上有新盤即將開賣，區內放盤受捧，更有買家怕錯失心儀單位，即使遇上業主反價，仍不惜拍板入市。
朗庭園兩房反價4萬易手
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，元朗朗庭園2座中高層B室，實用面積約423方呎，屬兩房間隔，外望向北街景。原開價630萬元，及後反價4萬元，至634萬元沽出，折合實用面積呎價約14,988元。
據悉，原業主於2003年2月以122萬元購入單位，持貨約18年，現轉手帳面獲利約512萬元，物業升值約4.2倍。黃永全補充，朗庭園現時約有15個單位放售，叫價由600萬元起。
YOHO Town兩房728萬沽
利嘉閣地產皇牌屋苑元朗站一行高級經理莫家進稱，YOHO Town 1期6座中低層E室，實用面積約432方呎，採兩房間隔，以728萬元成交，折合實用面積呎價約16,852元。據悉，原業主於2004年7月以約160.9萬元購入單位，持貨約17年，現轉手帳面賺約567.1萬元或3.5倍。YOHO Town現時約有99個放盤，叫價由675萬元起。
相關新聞：林鄭PLAN｜千萬以下買新界三房！元朗面積大荃灣有海景
相關新聞：上車鬥快手！特意請假更追價奪心頭好
相關新聞：3字頭入市！元朗細單位熱搶
朗城滙兩房租金回報2.4厘
至於區內租賃市場亦活躍，中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，鐵路沿綫租盤一向有需求，一般迅速租出。鄰近港鐵朗屏站的朗城滙，最新錄得2座中層F室租賃成交，實用面積約532方呎，兩房間隔。月租叫價1.8萬元，放盤約兩星期，終以1.7萬元租出，平均實用呎租約32元。新租客為一對夫婦，鍾情屋苑毗鄰西鐵站，十分方便，且樓齡新，見上址間隔方正實用，景致開揚，快速拍板承租。業主於2019年以856萬元一手買入單位，現租出單位租金回報約2.4厘。
另外，同座高層同室戶，實用面積同為約532方呎，以1.8萬元租出，實用呎租約34元。業主於今年初斥資約991萬元一手買入，現可享約2.2厘租金回報。
YOHO Midtown本月約11宗租賃成交
王勤學表示，YOHO Midtown本月錄約11宗租賃成交，包括2座中層G室，實用面積約443方呎，兩房間隔。月租叫價1.6萬元，最終以1.53萬元租出，平均實用呎租約34.5元。新租客為一家三口，鍾情屋苑位置方便，上址內櫳亦企理實用，議價後立即承租。據了解，業主於2010年2月以256萬元一手買入單位，現租出可享高達7.2厘租金回報。王勤學補充，YOHO系列屋苑YOHO Town、YOHO Midtown及Grand YOHO，本月合共錄約35宗租賃成交。
樓市新聞：經歷被截胡+封盤！年輕夫婦「學精」終上車
樓市新聞：5球買兩房！慈母俾首期助新婚兒子圓上車夢