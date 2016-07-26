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樓市走勢｜元朗周末二手旺！冷門屋苑連錄成交
1 小時前
樓市走勢｜元朗周末二手旺！冷門屋苑連錄成交
中原地產元朗副區域營業經理王勤學表示，新盤銷情熱烈，不少向隅客迅速回流二手市場覓盤入市，過去的周末元朗區二手交投暢旺，共錄得20宗成交，較上周末的11宗成交，上揚82%，且成交面廣泛。除熱門上車屋苑成交暢旺外，冷門屋苑亦有成交，當中鄰近鄰近輕鐵塘坊村站的帝庭居更單日連錄2宗成交。
帝庭居5座低層A室，實用面積約424方呎，兩房間隔。原叫價555萬元，經上車客議價後，以546萬元成交，折合實用呎價約12,877元，累減9萬元。原業主於2017年9月以410萬元買入單位，持貨4年轉售，帳面獲利136萬元或約33%。
另外屋苑7座高層單位，實用面積約467方呎，兩房間隔，附連約437方呎天台，減價5萬元，以590萬元沽出，實用呎價約12,634元。原業主於2004年4月以140.8萬元買入單位，持貨17年轉售，帳面獲利449.2萬元或約3.2倍。
王勤學補充，帝庭居6月只有1宗成交，7月更零成交，但8月成交急增，共錄4宗成交，全部在最近一周內錄得，一房及兩房單位各2宗，造價介乎495萬至618萬元。
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