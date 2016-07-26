樓市走勢｜元朗減價盤搶手！業主滿3年蝕讓沽貨

受惠政府發展「北部都會區」，帶動新界西北樓市，當中元朗二手成交活躍，涵蓋一房至特色單位，不過有業主卻要減價出貨兼蝕讓離場。
尚悦兩房3年蝕43萬
利嘉閣地產元朗區分區董事黃永全表示，尚悦1座中低層B室，實用面積約410方呎，採兩房間隔，外望東南園景。原叫價600萬元，經議價後減價15萬元或約2.5%，以585萬元易手，折合實用面積呎價約14,268元。
據悉，原業主於2018年7月以628萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面虧損約43萬元或約7%；若計及佣金等雜費，恐實際蝕幅更大。黃永全補充，尚悦本月暫錄約6宗二手成交個案，平均成交實用面積呎價約14,560元。屋苑現時約有60個二手盤源提供，叫價由538萬元起。
好順泰大廈兩房呎售1.6萬
好順泰大廈有兩房業主同樣3年沽貨，不過成功獲利離場。黃永全稱，單位為A座高層1室，實用面積約290方呎，兩房間隔，外望東北開揚景。原叫價470萬元，經議價後減價4萬元，以466萬元沽出，折合實用面積呎價約16,069元。
據悉，原業主於2018年5月以430萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面賺約36萬元或8.4%離場。黃永全補充，上述為屋苑本月首宗二手成交個案，屋苑現時約有8個二手盤源提供，叫價由420萬元起。
映御一房595萬易主
中原地產元朗副區域營業經理王勤學指，映御2座高層B室，實用面積約369方呎，一房間隔。原叫價600萬元，微減5萬元，即獲上車客以595萬元承接，折合實用呎價約16,125元。
原業主於2016年3月以414.7萬元一手購入單位，持貨5年，帳面獲利180.3萬元，單位期內升值約43%。映御本月錄得4宗成交，均於下半月促成，3宗屬一房單位，1宗屬開放式單位，平均實用呎價約15,600元。
上車客入市Grand YOHO兩房
王勤學續指，Grand YOHO本月累錄約6宗成交，包括9座低層C室，實用面積約519方呎，兩房間隔，享內園景致。原叫價925萬元，議價後減8.64萬元，以916.36萬元成交，折合實用呎價約17,656元。
買家為上車客，鍾情單位間隔四正，設有梗廚，加上屋苑位置方便，睇樓一星期，迅速拍板購入上址。原業主於2016年9月以695.3萬元一手購入單位，持貨5年轉售，帳面賺221.06萬元，單位期內升值約32%。
爾巒頂層連天台戶勁減282萬轉手
王勤學透露，爾巒菲利提諾大道6座頂層單位，實用面積約1,410方呎，三房雙套房連儲物室及工人套房間隔，附連平台及天台。原叫價2,250萬元，最終以1,968萬元沽出，累減282萬元或約12.5%，折合實用呎價約13,957元。
原業主於2014年2月以1,353.6萬元一手購入，持貨7年，帳面獲利614.4萬元或約45%離場。
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