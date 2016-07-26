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樓市走勢｜兩個月內再破頂！將軍澳高層兩房售1090萬
20 分前
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樓市樓價二手破頂新高將軍澳高層兩房THE PARKSIDE減價藍塘傲
樓市走勢｜兩個月內再破頂！將軍澳高層兩房售1090萬
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THE PARKSIDE最新兩房成交價，將屋苑同類紀錄推高2萬元。(陳奕釗攝)

中原地產將軍澳都會駅第二分行高級分區營業董事伍錦基表示，將軍澳THE PARKSIDE 1A座高層D室，實用面積約541方呎，兩房間隔，望內園景。原叫價1,150萬元，最後減價60萬元或約5%，至1,090萬元成交，創屋苑同類新高價，實用呎價約20,148元。原業主於2014年11月以656.7萬元購入，持貨約7年，現轉手帳面獲利433.3萬元或約66%。

屋苑對上一個兩房新高價紀錄於9月錄得，單位為第3座高層E室，實用面積543方呎，以1,088萬元成交，呎價約20,037元。最新成交價將屋苑兩房紀錄推高2萬元。

藍塘傲海景一房835萬成交

至於將軍澳其他二手成交，利嘉閣地產皇牌屋苑都會豪庭分行首席聯席董事鄧達榮指，藍塘傲3座低層C室，實用面積約407方呎，採一房間隔，外望正南海景，以835萬元沽出，折合實用面積呎價約20,516元。

據了解，原業主於2016年10月以約615.2萬元購入單位，持貨至今約5年，現轉手帳面賺約219.8萬元，物業期內升值約36%。鄧達榮補充，藍塘傲本月暫錄4宗二手成交個案，現時約有45個單位放售，叫價由808萬元起。

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藍塘傲本月暫錄4宗二手成交個案，現時約有45個單位放售，叫價由808萬元起。(陳奕釗攝)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜兩個月內再破頂！將軍澳高層兩房售1090萬-292320
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