樓市走勢｜兩房上車！買家還價成功唔使5球

受惠新盤熱賣，帶動二手市場交投氣氛反彈。新界區兩房「5球」上車盤交投活躍，有買家成功還價至「4字頭」入市。
大興花園放盤兩周易手
中原地產屯門時代廣場第一分行高級分行經理陳耀堂表示，屯門大興花園1期4座中層G室，實用面積約394方呎，兩房間隔。原叫價500萬元，由於銀碼細，故不乏問津，放盤兩星期，微減2萬元，至498萬元沽出，折合實用呎價約12,640元。買家為區內分支家庭，覓盤多時，見上址樓價細，市場已買少見少，輕微議價後便立即入市上車。原業主於2012年以177萬元買入自住，由於準備遷往外國與家人團聚，所以賣樓，持貨9年，帳面獲利321萬元或約1.8倍。
河畔花園本月暫錄3成交
沙田區屋苑受追捧，中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊指，河畔花園本月暫錄約3宗成交，屋苑A座中層01室，實用面積約269方呎，兩房間隔，議價後以500萬元獲用家承接，實用平均呎價約18,587元。原業主於2014年以304萬元買入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面賺約196萬元或65%離場。
富安花園低層減價12萬沽
居屋方面，世紀21奇豐物業迎海分行區域經理趙詠欣表示，馬鞍山富安花園2座低層F室，實用面積約479方呎，兩房兩廳間隔，座向東南，享內園。單位放盤兩個半月，原叫價540萬元，最後減價12萬元，以528萬元(自由市場價)沽出，實用面積呎價約11,023元。據了解，原業主於2010年12月購入單位，當時作價182萬元(已補地價)，持貨逾10年至今沽售，帳面獲利346萬元，單位期內升值約1.9倍。
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