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樓市走勢｜兩房呎價萬八 鰂魚涌長沙灣馬鞍山點揀？
1 小時前
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樓市走勢｜兩房呎價萬八 鰂魚涌長沙灣馬鞍山點揀？
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買家鍾情御皇臺就近港鐵站，附有戶外泳池及會所配套。(資料圖片)

市場上兩房單位交投活躍，當中不少成交實用呎價18,000元水平，遍布港九新界。

御皇臺減38萬易手

中原地產康怡康安街分行首席分區經理楊文傑表示，鰂魚涌御皇臺低層E室，實用面積約446方呎，兩房間隔。原叫價878萬元，最終減價38萬元或約4.3%，至840萬元易手，折合平均實用呎價約18,834元。買家鍾情物業就近港鐵站，附有戶外泳池及會所配套。原業主於2011年3月以415萬元買入單位，持貨10年，帳面獲利425萬元或約1倍。

泓景臺山景11年升值約1.3

利嘉閣地產皇牌屋苑碧海藍天分行助理分區經理邱家仁指，「西九四小龍」之一的泓景臺，8座高層D室兩房，實用面積約468方呎，外望可享山景，以875萬元沽出，折合實用面積呎價約18,697元。

據悉，原業主於2010年10月以約379.8萬元購入單位，持貨約11年，現轉手帳面獲利約495.2萬元，物業期內升值約1.3倍。邱家仁補充，屋苑本月至今累錄5宗二手成交，現時約有80個單位放售，叫價由840萬元起。

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泓景臺現時約有80個單位放售，叫價由840萬元起。(資料圖片)

迎海．星灣御888萬成交

中原地產馬鞍山迎海御峰分行區域營業經理胡耀祖稱，馬鞍山迎海3期迎海．星灣御22座高層C室，實用面積約489方呎，兩房間隔，以888萬元成交，實用平均呎價約18,160元。原業主於2014年以638萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位帳面獲利約250萬元或約39%離場。

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迎海．星灣御7年升值約39%。(資料圖片)
資料來源： https://www.am730.com.hk/news/地產/樓市走勢｜兩房呎價萬八-鰂魚涌長沙灣馬鞍山點揀？-282043
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