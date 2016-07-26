樓市走勢｜兩房私樓「5球」入手 沙田選擇最多

二手樓市近日略為「回氣」，但當中不乏「5」字頭的兩房成交個案，以來自沙田區為主。
世紀21奇豐物業愉翠苑分行經理楊麗娟表示，沙田第一城47座低層F室，實用面積約284方呎，屬兩房間隔，座向東北，望園景。單位放盤1星期，原叫價570萬元，減價30萬元後，至540萬元沽出，實用面積呎價約19,014元。據了解，原業主於2012年12月以290萬元購入單位，持貨9年至今轉手帳面獲利250萬元，單位期內升值約86%。
此外，同屋苑同座中層E室亦於早前售出，中原地產沙田第一城分區營業經理侯惠良稱，單位同屬兩房實用面積284方呎，議價後以570萬元易手，實用平均呎價約20,070元。據了解，原業主於2010年以171萬元購入單位，持貨11年，是次沽出單位獲利約399萬元或約2.3倍離場。
好運中心及沙田中心SSD期滿即沽
部分業主趁額外印花稅(SSD)期滿即轉手，中原地產沙田溱岸8號副分區營業經理杜文俊指，沙田好運中心楓林閣(C1座)中層E室，實用面積約348方呎，兩房間隔，議價後以558萬元易手，實用平均呎價約16,034元。原業主於2018年以540萬元買入單位，持貨3年，是次沽出單位帳面僅賺約18萬元或約3.3%離場。
另外，利嘉閣地產沙田區區域董事郭建民表示，沙田中心廣寧大廈中層E室，實用面積約288方呎，原則兩房，現改一房，外望樓景。單位放盤約1個月，原叫價560萬元，減價20萬元或約3.6%，至540萬元沽出，折合實用面積呎價約18,750元。據悉，原業主於2018年4月以約450萬元購入單位，持貨約3年，現轉手帳面獲利約90萬元或約20%。郭建民補充，上述成沙田中心本月至今首宗二手成交個案，屋苑現時有約74個單位放售，叫價由545萬元起。
粉嶺牽晴間議價易手
中原地產粉嶺牽晴間分行經理呂學維稱，粉嶺牽晴間本月暫錄約2宗成交，包括7座中層H室，實用面積約384方呎，兩房間隔，議價後以593萬元易手，實用面積平均呎價約15,443元。原業主於2014年以353萬元購入單位，持貨7年，是次沽出單位賺240萬元或約68%離場。