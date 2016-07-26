樓市走勢｜利嘉閣：50指標屋苑上周買賣創一年來新低

利嘉閣地產董事陳大偉表示，儘管消費券發放帶旺市面人流氣氛，但普遍二手業主見勢亦企硬叫價，導致屋苑平價盤源相當匱乏，而準買家需要時間適應，二手交投動力轉弱。
綜合利嘉閣地產分行數據所得，全港50個指標屋苑於上周(2/8至8/8)共錄102宗買賣個案，較前周(26/7至1/8)的127宗，減少20%，連續四周回落，並創自去年8月初以後的五十二周(即一年來)新低。
港島新界按周齊跌
按地區劃分，上周港島及新界兩區指標屋苑的成交量雙雙減少，九龍區交投量則按周回升，當中以港島區的減幅較顯著，該區8個指標屋苑上周僅錄15宗成交，較前周的32宗大減53%，其中康怡花園及南豐新邨各自僅錄1宗成交，分別按周減少89%及75%；藍籌屋苑太古城則只有4宗成交，較前周的9宗回落56%；嘉亨灣交投量由前周的4宗，下跌50%至上周的2宗；藍灣半島則未錄得買賣，暫時「捧蛋」。
新界區方面，21個指標屋苑上周共錄41宗交投，較前周的55宗減少25%，其中熱門上車屋苑之一的沙田第一城，上周只錄得3宗買賣，較前周的11宗急降73%；麗城花園交投量則由前周的2宗，減少50%至上周的1宗。
至於九龍區21個指標屋苑上周共錄46宗買賣，按周增加15%，其中海濱南岸及昇悅居各錄3宗及4宗買賣，分別較前周大增2倍及3倍；宇晴軒及美孚新邨則分別有2宗及8宗成交，按周增幅各達1倍；黃埔花園、海逸豪園及將軍澳中心各自錄得3宗成交，按周分別增加50%；淘大花園交投量由前周的3宗，增加33%至上周的4宗。
10個屋苑「捧蛋」
此外，在全港50個指標屋苑當中，上周共有10個屋苑錄得「零成交」，與前周的數量相同，當中港島區及九龍區各佔1個及2個，新界區則佔7個。
陳大偉指，市場估計有一手大盤登場在即，料可再次刺激樓市氣氛走高。不過，現時二手盤少價高，短線成交量仍要受壓，或需待新盤推售過後才有動力突破。