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樓市走勢｜劈價百萬出貨！青衣有份 呢區連錄兩宗
26 分前
樓市走勢｜劈價百萬出貨！青衣有份 呢區連錄兩宗
二手交投有所放緩，市場上劈價百萬元成交個案頻現，有業主最多減近300萬元沽貨離場。
灝景灣高層減至1280萬易手
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添表示，青衣灝景灣8座高層H室，實用面積約703方呎，採三房套間隔，外望內園景觀。單位於8月放盤，原叫價1,386萬元，最終減價106萬元或約7.6%，至1,280萬元沽出，折合實用面積呎價約18,208元。
據了解，原業主於2007年10月以約390萬元購入單位，持貨至今約14年，現轉手帳面獲利約890萬元，物業期內升值約2.3倍。彭錦添補充，屋苑目前有約53個二手盤源提供，叫價由850萬元起。
西貢大坳門雙號村屋全幢減價280萬沽
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄指，西貢清水灣大坳門雙號村屋全幢成交，物業建築面積約2,100方呎，四房雙套兩廳間隔，望山景，連天台約700方呎。物業原叫價2,380萬元，減價280萬元或近12%，以2,100萬元成交，建築面積呎價10,000元。
據了解，原業主於2013年8月以1,208萬元購入上址，持貨9年至今沽貨，帳面獲利892萬元，單位期內升值約74%。
西貢企嶺下老圍雙號村屋全幢6年升值42%
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，西貢企嶺下老圍雙號村屋全幢成交，建築面積約2,100方呎，四房套兩廳間隔，享海景。原叫價2,500萬元，減價232萬元或約9%，終以2,268萬元易手，建築面積呎價約10,800元。
據了解，原業主於2015年購入物業，當時作價1,600萬元，持貨6年至今沽售，帳面賺668萬元，單位期內升值約42%。
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