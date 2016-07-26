樓市走勢｜北角三房低市價轉手 新界盤減價有承接

市場氣氛雖然有好轉，惟仍錄得低市價及大減價成交。其中北角有三房業主低市價約10%沽貨；新界有減價最多百萬元離場。
區外換樓客低市價承接北角三房
世紀21北山地產高級客戶經理梁淑儀表示，北角城市花園1座低層H室，實用面積約792方呎，三房間隔，座向北面，望園景，以1,280萬元成交，實用面積呎價約16,162元，低市價約一成。
據了解，新買家為區外換樓客。原業主於2008年5月以580萬元購入單位自住，持貨13年至今沽售，帳面獲利700萬元，單位期內升值約1.2倍。
青衣夾屋呎售14455元
利嘉閣地產皇牌屋苑青衣灝景灣一行助理分區市務董事彭錦添指，青衣夾屋宏福花園2座中低層G室，實用面積約550方呎，採兩房間隔，外望青衣市景。單位於7月開始放盤，原叫價850萬元，最後以自由市場價795萬元成功沽出，累減價約55萬元或6.5%，折合實用面積呎價約14,455元。
據了解，原業主於1995年5月以約131.8萬元(未補地價)購入單位。彭錦添補充，屋苑目前有約5個二手盤源提供，叫價由995萬元起。
馬鞍山高層兩房6年升值28%
世紀21奇豐物業海柏助理區域營業董事鄭達昌透露，馬鞍山銀湖．天峰6座高層F室，實用面積約615方呎，屬兩房兩廳連儲物室間隔。單位放盤兩個月，原叫價1,080萬元，減價70萬元或約6.5%，以1,010萬元易手，實用面積呎價約16,423元。
據了解，原業主於2015年8月購入單位，當時作價787萬元，持貨6年至今沽售，帳面獲利223萬元或約28%離場。
西貢村屋減價100萬成交
世紀21奇豐物業西貢區營業董事廖振雄稱，最新錄得西貢大網仔浪徑村單號村屋全幢成交，物業建築面積約2,100方呎，四房雙套兩廳間隔，望山景，連天台約700方呎。物業放盤時叫價2,350萬元，最後減價100萬元，以2,250萬元沽出，建築面積呎價約10,714元。
據了解，原業主於2007年6月購入物業，當時作價950萬元，持貨14年多至今轉售，帳面大賺1,300萬元，單位期內升值近1.4倍。
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